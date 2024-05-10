TikTok yapay zeka ile oluşturulan içerikleri etiketleyen ilk platform

TikTok, uygulamaya yüklenen yapay zekayla üretilmiş fotoğraf ve görüntüleri etiketleyen ilk video paylaşım platformu olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:48
TikTok yapay zeka ile oluşturulan içerikleri etiketleyen ilk platform
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TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada, dijital içeriğin yapay zekayla üretildiğinin farkında olmayan kullanıcıların yanlış yönlendirilmesini önlemek amacıyla, uygulamanın kendi bünyesinde kullanıma sunduğu filtrelerdeki gibi platforma yüklenen içeriğin de etiketleneceği bildirildi.

SAPTANAN İÇERİKLERDE ETİKET YER ALACAK

Açıklamada, platforma yüklenen fotoğraf ve video içeriğine meta veri iliştirilerek yapay zekayla üretildiği saptanan içeriklerin etiketleneceği ve gelecekte ses dosyalarının da bu amaçla taranacağı kaydedildi.

Böylelikle TikTok'un yapay zeka içeriğini etiketleyen ilk video paylaşım platformu olduğu vurgulanan açıklamada, Adobe, Arm, Intel, Microsoft ve Truepic firmalarının işbirliğiyle oluşturulan İçerik Kanıtlama ve Orijinallik Koalisyonunun (C2PA) "içerik kimlik bilgileri" teknolojisini kullanacağı belirtildi.

"Yapay Zeka Alanında Ortaklık (PAI)" adlı sivil toplum kuruluşunun Yapay Zeka ve Medya Entegrasyonu Başkanı Claire Leibowicz, filigran tekniklerine kıyasla "içerik kimlik bilgileri" teknolojisinin şeffaflığa daha çok katkı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

TikTok uygulama kullanım koşulları, bir yılı aşkın süredir kullanıcılarının platforma yüklediği gerçekçi yapay zeka içeriklerinin etiketlenmesini gerektiriyordu.

Geçen yıl yapılan açıklamalarda Meta, yapay zeka araçları tarafından üretilen görsellerin, gelecekteki sürümlerde ise video ve seslerin tanımlanmasını kolaylaştıracak teknik standartların belirlenmesi için sektör ortaklarıyla çalıştığını, Google da YouTube ve diğer platformlarına yapay zeka etiketlerinin ekleneceğini duyurmuştu.


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