TikTok'tan Instagram'a karşı adım; TikTok Notes

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:36

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:36

Dünyanın en popüler uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alan TikTok, kısa videoların diğer uygulamalara gelmesine öncülük etmişti. Yüz milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan uygulama Instagram rakibi olmaya hazırlanıyor. TikTok Notes, fotoğraf paylaşmaya imkan tanıyan yapısıyla dikkat çekiyor.

Bilmeyenler için TikTok, kısa videoların paylaşılabildiği ve canlı yayınların yapılabildiği 'video' paylaşımı odaklı bir platform. Haliyle, fotoğraf paylaşılmıyor. Elbette, fotoğraflardan oluşan videolar paylaşmak mümkün ancak Instagram'daki gibi direkt fotoğraf paylaşılmıyor.

TIKTOK NOTES YAKINDA SUNULACAK

TikTok Notes adı verilen fotoğraf paylaşım uygulaması, platforma göre 'fotoğraf gönderilirei için yeni bir uygulama' olarak tanımlanıyor.

TikTok Notes, kullanıcılara gelen bir bildirimle tanıtıldı. Ayrıntıları verilmeyen uygulama için yakında geleceği bilgisi paylaşıldı.

Uygulama fotoğraflar yüklü olarak belirli sayıda kullanıcı grubuyla aktif olacak ve söylenene göre Instagram'ın en büyük rakibi olmak için yayınlanıyor.