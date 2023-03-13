Şirket özel hasta verilerini Meta ve TikTok ile paylaştı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 10:37

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:38

Devasa teknoloji şirketleri milyonlarca aktif kullanıcısının verilerini reklamcılık faaliyetleri için kullanıyor. Farklı şirketlerin farklı verileri aktardığı Google, Meta ve TikTok gibi şirketler ise bu verileri işleyerek kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Kullanıcıya özel reklam politikaları ise bu stratejinin başında yer alıyor.

ÖZEL HASTA VERİLERİ REKLAM AMAÇLI PAYLAŞILIYOR

Pandemi süreciyle beraber büyük dikkat çeken sağlık girişimi Cerebral, temelde anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve diğer rahatsızlıkları yaşayan kişiler için destek programları sunuyor. 2019 yılında ekim ayında faaliyete geçen girişim çevrim içi terapist hizmetine ek olarak gerekli durumlarda reçete yazabilen ekibiyle telefon ya da video ile görüşmeye olanak sağlayan bir sisteme sahip.

Söz konusu sistemi ve güvenirliği sebebiyle kısa sürede hastaların dikkatini çeken hizmetin o kadar da güvenilir olmadığı ortaya çıktı. Engadget tarafından aktarılan haberde, 3 milyonun üzerinde ABD'li kullanıcının verisinin ifşa edildiği belirtildi.

İlk kez TechCrunch tarafından bildirilen konu The Verge gibi platformların da devreye girmesiyle basın tarafında iyice konuşulur hale geldi. Google, Meta ve TikTok gibi popüler sosyal medya şirketlerine veri sağlayan Cerebral, hasta verilerini bu platformlara aktarıyor ve reklam amaçlı kullanılmasına sebep oluyor.

Cerebral'e göre şirket sosyal güvenlik numaraları, banka bilgileri veya kart numaralarını paylaşmadı ancak, hasta isimleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri, IP adresleri ve diğer demografik bilgileri üçüncü taraflar ile paylaştı.

İşin dikkat çekilen kısmı ise Cerebral'in çevrim içi ruh sağlığı öz değerlenme hizmeti de sunması. Burada öz değerlendirmede toplanan veriler ve hastanın seçtiği hizmetler ve değerlendirme yanıtları da dahil olmak üzere 'hasta bilgilerini içeren özel bilgiler' de toplanıp diğer şirketlerle paylaşıldığı iddia ediliyor.

Söz konusu bilgilerin paylaşılması durumu ortaya çıktıktan sonra şirket, izleme kodlarını uygulamadan kaldırdığını aktarsa da toplanan verilerin hem şirketten hem de diğer paylaşılan şirketlerden silinip silinmeyeceği belirsizliğini koruyor.