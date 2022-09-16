TikTok'tan BeReal'a yanıt gecikmedi: TikTok Now

16 Eylül 2022 Cuma, 22:40

Şirket, TikTok Now'ın "sizin için en önemli insanlarla en hakiki anlarınızı paylaşmak için günlük bir fotoğraf ve video deneyimi" olduğunu belirtti. Fakat Now, BeReal'ın neredeyse birebir kopyası: Aynı o uygulamada olduğu gibi, kullanıcılar günde bir kez bildirim alıyor ve ardından hemen kısa bir video kaydetmeleri veya bir fotoğraf paylaşmaları isteniyor.

TikTok, bunun şimdilik bir "deney" olarak kaldığını açıkladı. Ve bu deney başarılı olursa ürünün nasıl bir şekilde sunulacağı hâlâ belirsiz. Örneğin ABD'de, TikTok Now ana uygulamanın bir parçası. Fakat diğer ülkelerin bazılarında, ayrı bir TikTok Now uygulaması olarak kullanıma açılabilir.

Diğer uygulamalar da kendi BeReal versiyonlarını piyasaya sürmek istiyor

Independent Türkçe'nin haberine göre bu durum ileride değişebilir zira sosyal medya platformu, "TikTok topluluğunun bu yeni yaratıcı formatı nasıl benimsediğine ilişkin daha fazla bilgi edindikçe kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edeceğini" belirtti.

TikTok, en çok kısa videoları ve kullanıcıların kolayca gezinmesine imkan veren "Sizin İçin Sayfası"yla tanınırken, geçmişte başka tür içeriklere özel sekmeler oluşturmayı da denemişti. Hatta halihazırda, aynı içerik akışından erişilen bir canlı yayın formatı da sunuyor.

Diğer uygulamalar da kendi BeReal versiyonlarını piyasaya sürmek istiyor. Örneğin Instagram, kullanıcılarına gün içinde rastgele zamanlarda bir bildirim aldıklarında fotoğraf çekme "görevi" veren "IG Candid" adlı uygulamasını deniyor.

Bu durum, BeReal'ın özellikle TikTok ve Instagram gibi daha fazla özen gösterilen uygulamalara bir alternatif olarak pazarlanmasına rağmen yaşanıyor. Bu uygulamaların aksine BeReal, kullanıcıların tanıdıkları arkadaşlarını takip etmelerini, günde yalnızca bir kez içerik yayımlamalarını ve görüntülemelerini, yayımlanan gönderilere de doğrudan kronolojik bir akışta bakmalarını teşvik ediyor.