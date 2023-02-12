TIME dergisi Türkiye'deki yazılımcıların seferberliğini yazdı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:28

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 11:28

TIME dergisinden Vera Bergenguren, dünyanın dört bir yanından Türk yazılımcıların kurduğu 22 bin kişilik yazılımcı ve veri analisti topluluğunun, Kahramanmaraş depreminden sonraki özverili çalışmalarını ve Twitter API’lerinin bu çalışmalara nasıl engel olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren sosyal medya platformu Twitter’ın ne kadar büyük bir önem taşıdığını tüm dünya olarak gördük. Depremden etkilenen ve yetkililere ulaşamayan vatandaşlar, yardım çağrılarını Twitter üzerinden yaptılar.

Bu yardım çağrılarını alan binlerce kişi, yardım organizasyon edip afet bölgesine yönlendirdi. Yardımların büyük bir çoğunluğu, dünyanın her yerindeki Türk yazılımcıların kurduğu 22 bin kişilik topluluk tarafından geliştirilen uygulamalar sayesinde organize edildi.

TIME dergisi, 22 bin Türk yazılımcının bu özverili çalışmasını anlattı

22 bin gönüllüden oluşan yazılımcı ve veri analizi topluluğundan Hakan Özalp’e ulaşan TIME editörü Vera Bergengruen, yapılan işin detaylarını aktardı. 22 bin kişilik ekip konum etiketleme ve hashtag yoluyla tweet’leri topladı, yardım çağrılarını teyit etti ve hayatta kalanların yardım çağrılarının nereden geldiğini gösteren bir ısı haritası oluşturdu.

Tamamlanmış veriler, bölgedeki kurtarma ekipleri ile paylaşıldı ve insanların hayatları böylelikle kurtarılmaya başlandı.

Ancak bu özverili çalışma, Twitter’ın API değişiklikleri nedeniyle kolay olabilecekken zorlaştırılmış

Webtekno'da yer alan habere göre Twitter’dan gelen yardım çağrılarının böyle doğal afet durumlarında nasıl işe yaradığı aktarılıyor. Bergengruen’in ulaştığı Türk veri bilimcilerine göre üçüncü partilerin Twitter’daki verilere erişip kullanmasını sağlayan API’ler, bu hususta hayati önem taşıyor.

Ancak hatırlayabileceğiniz gibi Twitter API’si, geçtiğimiz ay içerisinde değişikliğe uğramış ve üçüncü partilerin API’ye erişimi kısıtlanmıştı. Bu da bu gönüllü yazılımcıların veriyi toplayıp uygulamayı aktarma sürecini yavaşlattı.

Sorun sadece API’de de değil, Elon Musk’ın şirketi devraldıktan sonra yaptığı işten çıkarmalar da büyük probleme sebep oldu

Elon Musk, Twitter’ı Ekim ayında resmen devralmasının ardından çalışanların neredeyse %80’ini işten çıkarmıştı. Akademisyenlerin, gazetecilerin ve STK’ların faydalandığı bilgileri, API’ler yoluyla sağlayan geliştiriciler, işten çıkarmalardan bu yana veri akışının yavaşlamasından şikâyet ediyorlar.

Geliştiricileri Twitter’ın mühendislik ekiplerine bağlayan yardım portalları da bu işten çıkarmalardan sonra devre dışı kaldı. Dolayısıyla önemli bir bağlantı da kopmuş oldu.

Bergengruen’in ulaştığı diğer insanlar da Twitter’ın bu gibi afet durumlarında ne kadar kritik bir etkiye sahip olduğundan bahsediyor ve Twitter’a erişim engeli getirilmesinin de yardım faaliyetlerini baltaladığını belirtiyor.