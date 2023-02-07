Yazılımcılar göçük altındaki vatandaşlar için birleşti

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:52

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, yüzbinlerce vatandaşımız da göçük altında çaresiz bir şekilde yardım bekliyor. Konuya duyarsız kalmayan bir grup yazılımcı ise sosyal medya tabanlı bir uygulama geliştirmeye başladı.

SOSYAL MEDYADAKİ YARDIM ÇAĞRILARI HARİTAYLA EŞLEŞTİRİLECEK

IT sektöründe çalışan Eser Ozvataf ve Furkan Kılıç tarafından gönüllülük esasıyla yönetilen ve yürütülen yazılım projesi gücünü sosyal medyadan alıyor.

Deprem sonrası insanlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda kafa yoran Türk yazılımcıların aklına, bu tür felaketlerden sonra ana iletişim araçlarından biri olan sosyal medya geldi. Geliştirilen yazılım Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından gelen yardım çağrılarını topluyor ve toplanan bu datayı harita ile eşleştirip anlamlı hale getirerek, isteyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları'nın kullanımına sunmayı amaçlıyor.

Donanımhaber'de yer alan detaylara göre projeye olan rağbet gittikçe büyüyor ve ekip şu anda IT Deprem Yardım adlı Discord kanalından yazılımı geliştirmek için çalışmalar yürütüyorlar.

Öte yandan projenin Github hesabı da açılmış durumda. Bununla birlikte aynı grup Ben İyiyim adlı bir uygulama da geliştiriyordu. Bu uygulama da deprem alanındaki insanların güvende olduklarını bildirmelerini sağlayacaktı. Ancak WhatsApp'ın benzer bir işlev üzerinde çalıştığı öğrenilince bu projeyi şimdilik rafa kaldırmış durumdalar.