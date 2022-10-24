Apple yazılımcılara 100 milyon dolar ödeyecek

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:04

Apple, App Store geliştiricilerine yönelik 100 milyon dolarlık bir fonlama başlattı. Small Developer Assistance Fund (Küçük Geliştirici Yardım Fonu) olarak adlandırılan bu destek, App Store komisyonları sonrasında kaybettiği bir davanın sonucu olarak ortaya çıktı.

APPLE BİR DAVAYI DAHA KAYBETTİ ANCAK SONUCUNDA DESTEK VERİYOR

Geçtiğimiz yıl App Store’da uygulaması olan birtakım yazılım geliştirici tarafından açılan dava, Apple’ın kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Dava dosyasına göre yazılımcılar, App Store’daki uygulamalarının gelirlerinden endişe duymaya ve daha az komisyon almaya başladı. Apple ise davayı sonlandırmak için Small Developer Assistance Fund’ı kabul etti.

Shiftdelete.net'in haberine göre teknoloji devinin bu yardım fonuna nihayet başladığı ifade edildi. Twitter’dan açıklamalarda bulunan bazı yazılımcılar, çeşitli miktarlarda ödeme aldı. Davadaki kriterleri karşılayan App Store geliştiricilerinin 250 ila 30 bin dolar arasında ödeme alması bekleniyor.

Apple’ın fonlaması için kayıtlar Mayıs ayında sonlandı. Ancak fondan yararlanmak isteyen geliştiricilerin 4 Haziran 2015 ile 26 Nisan 2021 arasında App Store’da ücretli veya uygulama içi satın alma/abonelik sistemine sahip bir uygulamaya olması gerekiyor. Dava kapsamında App Store geliştiricileri ve Apple arasında varılan anlaşma, Small Developer Assistance Fund’a ek olarak kullanıcılar ile ilgili bazı değişikliklere de sahip. Apple’ın yeni fiyatlandırma katmanlarını kabul etmesi ve yüzde 15 indirimli App Store komisyonu uygulaması gerekiyor.

App Store geliştiricileri, Apple’ın “kar öldürücü” bir politikaya sahip olduğunu savunuyor. 2021’de açılan dava, App Store komisyonları ve ücretlerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen başka bir suçlamaya dayanıyor.