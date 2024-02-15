Trendyol yapay zeka modeli 'Trendyol LLM'yi tanıttı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:01

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:01

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Katar ve Hindistan'ın onur konuğu olduğu zirve, 12-14 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlendi. Zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin yanı sıra çok sayıda bakan, devlet yetkilisi ve alanında uzman isim katıldı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KONUŞABİLEN ÇOK YÖNLÜ DİL MODELİ

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla 11'incisi düzenlenen zirveye Türkiye’den katılan tek şirket, Trendyol oldu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, zirve kapsamında gerçekleşen "Sorumlu Yapay Zekanın Geleceğine Doğru" başlıklı panele yapay zeka alanında uzman isimlerle birlikte katıldı. Çetin, Trendyol’un Türk mühendisleri tarafından yerli bir çözüm olarak geliştirilen, Türkçe ve İngilizce konuşabilen çok yönlü dil modeli "Trendyol LLM"i katılımcılarla paylaştı.

Özellikle e-ihracat noktasında şirketlere önemli katkı yapması beklenen ve Meta’nın LLaMa2 modeli üzerine geliştirilen "Trendyol LLM", açık kaynak olarak Türkiye’deki teknoloji kullanıcılarına sunulacak. Şimdilik genel amaçlı kullanıma göre geliştirilen model, şirketler tarafından kendi amaçlarına göre özelleştirilebilecek.

Türkiye’ye özgü modelin oluşturulması için öncelikle geniş bir literatür taraması yapıldı. Elde edilen bilgiler ışığında veri toplama ve filtreleme süreçleri gerçekleştirildi. Mühendisler, yaklaşık 4 ay boyunca bu dil modelini eğitti. İlk 3 ay boyunca mühendisler, açık kaynaklardan yararlandı ve Trendyol verilerini kullandı.

Son 1 ayda ise, 10 milyar token'lık bir veri kümesini kullanan mühendisler, mevcut modeli Türkçe’yi daha iyi öğrenmesi ve anlamsal ilişkileri yakalayabilmesi için eğitti. 180 bin soru-cevap ikilisinin olduğu veri kümesi üzerinden komutlara ve isteklere cevap verebilecek bir chat modeli oluşturuldu.

Model, ihtiyaca göre özelleştirilebilir olduğu için pek çok alanda kullanılabilecek. Buradan çıkacak kullanıcı deneyimlerinin, chatbot’ların iyileştirilmesinden arama altyapıları için bilgi çıkarımına pek çok alandaki gelişmelerin önünü açması hedefleniyor.

E-ihracat yoluyla Türkiye'deki yüz binlerce üretici ve esnafı dünyayla buluşturan Trendyol, modeli satıcılarının dünya pazarlarındaki dijital asistanı olacak şekilde özelleştirmeyi de planlıyor. Şirket, modelin ileride Türk satıcılarının küresel pazarlara açılan kapısı olmasını hedefliyor. Trendyol, bu sayede satıcıların dil bariyerini aşmasına yardım etmeyi ve tek tıkla pek çok dilde çeviri yaparak ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı da amaçlıyor.