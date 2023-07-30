Tüm hayvanlarda bulanan bazı genlere sahip olmadığı keşfedildi

Yayınlanma: 30.07.2023 - 00:11

Güncelleme: 30.07.2023 - 00:11

Dünyamızı oldukça ilginç ve merak uyandıran yaratıklarla paylaştığımızı söylemek herhalde yanlış olmaz. Bunların en ilginçlerinden biri de, bazı çevrelerde “zihin kontrol solucanı” olarak bilinen asalak (parazitik) bir solucan olan kıl kurdu. Bu asalak solucanlar dünyanın her yerinde bulunur ve ince spagetti şeritlerine benzerler, genellikle birkaç santimetre uzunluğundadırlar.



Kıl kurtları, bağlı yaşadıkları canlının davranışlarını etkileyebildikleri için zihin kontrol solucanları olarak da adlandırılırlar. Bu davranış etkisi, ev sahiplerinin normalde yapmayabilecekleri şeyleri yaptırmalarını sağlar. Tatlı su kıl kurdunun birkaç yüz farklı türü bulunuyor ve büyümek için izledikleri sürecin merak uyandırıcı olduğu kadar ürkütücü olduğu kesin.



Chip'in Current Biology’den aktardığı gibi yayınlanan ve bu asalak küçük yaratıkları oluşturan genlerin daha derinlerine inen yeni bir araştırma en ilgi çekici özelliklerini ortaya çıkardı. Phys.org’un bildirdiğine göre araştırmacılar, daha önce bu konuda derin bir sıralama yapılmadığı için kıl kurtlarının genomlarını sıralamak için yola çıktılar.





Araştırmacılar, bulduklarına o kadar şaşırdılar ki, bir hata yapıp yapmadıklarını kontrol etmek istediler. Bunun nedeni, kıl kurdundan alınan genom dizilerinin, bu parazitik zihin kontrol solucanlarının sahip olmaları beklenen genlerin yüzde 30’una sahip olmadığını göstermesiydi. Bu genler, insanlığın bildiği hemen hemen her hayvanda bulunuyor.



Araştırmacılar bir şeyi gözden kaçırıp kaçırmadıklarını belirlemek için sonuçlarını başka bir kıl kurdu türüne karşı kontrol ettiler ve ikinci türde de aynı gen setlerinin eksik olduğunu buldular. Bu genlerin kaybı, solucanların bazı evrimsel özellikler nedeniyle bu genleri uzun zaman önce kaybettiğini düşündürüyor.



Şu anda düşünülene göre, bu asalak solucanlar, özel işlevleri sağlamak için konakçılarına güvenebilecekleri için bu işlevlere ihtiyaç duymuyor ve bu sayede evrimleşirken de bu genlere sahip olmalarına gerek kalmıyor. Bu ilginç bulgu, ilgi çekici küçük parazitler hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir.



Kıl kurdu gibi parazit yaratıklar nadir değildir. Bazı araştırmalara göre, bazı parazitler yayılmalarına yardımcı olmanız için seks yapmanıza bile neden olabilirken, kıl kurdu gibi diğerleri, ev sahibini diğer kıl kurtlarıyla ayrılıp çiftleşebilmesi için suya atlamaya zorlar.