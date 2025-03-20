Turistleri en çok dolandıran ülkeler açıklandı! Türkiye birinci değil

Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:23

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:23

Yapılan bir araştırma turistlerin en çok hangi ülkelerde dolandırıldıklarını ortaya koydu. Go.compare tarafından elde edilen verilere göre onlarca turistik ülkenin yer aldığı listede ilk sırada İspanya yer alıyor.

İspanya, ülkenin bakanı tarafından açıklandığına göre 2024 yılında 94 milyon ile rekor turiste ulaştı. Bu da dolandırıcılara fırsat çıkartmış olacak ki, 1 milyonu aşkın turist dolandırıldı.

TÜRKİYE İLK BEŞTE

Dolandırıcılığın turistlere en çok yapıldığı ikinci ülke ise Fransa oldu. Listede sırasıyla karşımıza, ABD, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Almanya, Portekiz, Hollanda ve Kıbrıs geliyor.

Dolandırıcılığa uğrayan kişilerin büyük bir kısmı ilk 10'da yer alan ülkelerde dolandırıldıklarını bildirdi. Farklı ülkeler de listede bulunuyor ancak en çok Avrupa ülkelerinde dolandırıcılık yaşanmış görünüyor. Bunun nedeni dünyanın en turistlik yerlerinin burada olması ve kişiler tarafından tercih edilmesi ve bu akınla beraber kötü niyetli kişilerin de bu ülkelerde teşkilatlandığını söylemek mümkün.