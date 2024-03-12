Türk geliştiricinin oyunu Stellar Settlers: Uzay Kolonisi erken erişime açıldı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:24

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:24

Türk geliştiricilerin oyunlarını daha çok duymaya başlıyoruz. Bir oyun geliştiricisi ve yazılım mühendisi olan Dora Özsoy da daha çok oyunlar hakkındaki gelişmeleri duyurmasıyla gündem oluyor. Özsoy'un bir süredir üzerinde çalıştığı Stellar Settlers: Uzay Kolonisi, Steam'de erken erişime açıldı.

UZAYDA ŞEHİR VE KOLONİ KURMA SİMÜLASYON OYUNU

Daha önce 12 Nisan 2023'te Steam'de erken erişim olarak yayınlanan Cardboard Town oyunuyla dikkat çeken Özsoy'un yeni oyununun konusu ise Steam açıklamasında şöyle özetlenmiş:

''Stellar Settlers uzay üssü/şehir kurma ve koloni simülasyon oyunudur. Dikey ve yatay üs kurma oynanışıyla, bir yerleşimin kontrolünü devral, 5 zorlu gezegende kolonini inşa et. Fizik tabanlı bir Uzay Gemisi inşa etmek için yeterli materyali topla ve bu yabancı gezegenlerden kaçmaya çalış.''

Stellar Settlers ÇIKTI!



?? Erken Erişim

?? Steam

??3$ (%20 Çıkış indirimiyle / ??: 12$)



Çeşitli gezegenlerde koloni inşa edebilir & fizik kurallarına fazla saygı duymayan roketlerle uçmayı deneyebilirsiniz.



Görüşlerinizi merakla bekliyoruz, iyi eğlenceler!! ?? pic.twitter.com/fkxx2f46rO — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) March 11, 2024

Oyunun neden erken erişimde olduğu da açıklanmış:

"Stellar Settlers için vizyonumuz, ekibimin sürekli geliştirebileceğimiz temel bir eğlence deneyimi oluşturmasını gerektiriyor. Bu uzun süreçte oyunun ilk bölümlerini yayınlamak, geri bildirim toplamak ve geliştirmeler yapmak, geliştirmemizi finanse ettiğimiz en iyi yaklaşım olarak, ekibimin yeteneklerinin sunabileceği en iyi oyun deneyimini size sunmak için."

Oyun ne kadar erken erişimde kalacak?

"Early Access Yayın tarihinden bir yıldan fazla bir süre olmayacak, bu, en iyi şekilde yerine getireceğimiz kararlı bir taahhüttür."

Erken Erişim versiyonunun tam versiyonundan ne kadar farklı olması planlanıyor?

"Stellar Settlers, seviyeler veya bölümler olarak hareket eden 5 Zorlu Gezegene sahiptir. Erken Erişim yayın döngüsünün sonunda 10 Gezegene sahip olmayı planlıyoruz. Yeni Gezegenleri, 1 yıl süren Erken Erişim süresince geldikçe yayınlama planımız var. Bu, Erken Erişim oyuncularımıza düzenli içerik sunacak.

Ayrıca, yeni yapılar, İnşa Kapsülleri ve yerleşimci karakterleri eklemeyi planlıyoruz. Bu yatay içerik için tahmini bir miktar, Tam Sürüm öncesinde miktarlarını iki katına çıkarmak olacaktır.

10 gezegenle birleştirildiğinde, bu temelde oyuncu için içeriği iki katına çıkaracak.

Ayrıca, tam sürüm öncesinde tam denetleyici ve Steam Deck desteği olmasını planlıyoruz."