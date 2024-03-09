Instagram DM'lere mini bir oyun ekledi

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:01

Güncelleme: 09.03.2024 - 00:01

Instagram, direkt mesajlar bölümü için mini bir oyun ekledi. Burada kişiler mesajlaşırken bir diğerini bekleyen kullanıcılarının sıkılmasının önüne geçmek için yayınlanan emoji oyunu oldukça basit ve zaman öldürmek için tasarlanmış.

INSTAGRAM EMOJİ OYUNU SUNDU

Flappy Bird gibi bir mekaniği olan oyuna ulaşmak da oldukça kolay, öncelikle DM'lere gitimeniz ve mesaj göndermek istediğiniz kişiyi bulun. Daha sonra mesaja bir emoji ekleyin ve göndere basın, gönderilen bu emojiye bir kez dokunulduğunda emoji oyununa yönlendirileceksiniz. Kullanıcıların gönderdiği emojiler ekranın alt kısmında hareket edecek daha sonra emojiyi geri sektirmek için hareket ettirmek gerekiyor.

Oyun, puan kazandıkça zorlaşan bir yapıya sahip olduğu için tekrar, tekrar oynamak gerekebilir.

Emoji oyunu şu anda her kullanıcı için sunulmadı ancak bazı kullanıcılar oyunu oynamaya başladı.