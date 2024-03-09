Instagram DM'lere mini bir oyun ekledi

Instagram, direkt mesajlarda erişilebilecek bir emoji oyununu sessizce ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:01
Instagram DM'lere mini bir oyun ekledi
Abone Ol google-news

Instagram, direkt mesajlar bölümü için mini bir oyun ekledi. Burada kişiler mesajlaşırken bir diğerini bekleyen kullanıcılarının sıkılmasının önüne geçmek için yayınlanan emoji oyunu oldukça basit ve zaman öldürmek için tasarlanmış. 

INSTAGRAM EMOJİ OYUNU SUNDU

Flappy Bird gibi bir mekaniği olan oyuna ulaşmak da oldukça kolay, öncelikle DM'lere gitimeniz ve mesaj göndermek istediğiniz kişiyi bulun. Daha sonra mesaja bir emoji ekleyin ve göndere basın, gönderilen bu emojiye bir kez dokunulduğunda emoji oyununa yönlendirileceksiniz. Kullanıcıların gönderdiği emojiler ekranın alt kısmında hareket edecek daha sonra emojiyi geri sektirmek için hareket ettirmek gerekiyor.

Oyun, puan kazandıkça zorlaşan bir yapıya sahip olduğu için tekrar, tekrar oynamak gerekebilir. 

Emoji oyunu şu anda her kullanıcı için sunulmadı ancak bazı kullanıcılar oyunu oynamaya başladı. 


Instagram DM oyunu haberleri Instagram haberleri

İlgili Haberler

Facebook ve Instagram çökmüştü: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan iddia

Facebook ve Instagram çökmüştü: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan iddia
Elon Musk'tan ilginç paylaşım: Meta sözcüsü Instagram ve Facebook'a erişim sorununu X'ten duyurdu

Elon Musk'tan ilginç paylaşım: Meta sözcüsü Instagram ve Facebook'a erişim sorununu X'ten duyurdu
Instagram'a mesajları düzenleme özelliği getirildi

Instagram'a mesajları düzenleme özelliği getirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!

Beyin kanaması geçirmişti… Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'den üzücü haber!
Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı

Dakota Johnson ile Chris Martin nişanlandı
Tatil için tercih ediliyor ama radyasyon seviyesi Çernobil'den daha yüksek

Tatil için tercih ediliyor ama radyasyon seviyesi Çernobil'den daha yüksek
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…

Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Uğurcan Çakır…
Dizi ekibi şok oldu: Gecekondu mühürlendi!

Dizi ekibi şok oldu: Gecekondu mühürlendi!
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!
Gen bilimcilerden çarpıcı keşif: Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayar?

Gen bilimcilerden çarpıcı keşif: Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayar?
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!