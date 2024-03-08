Bu yıl PC'ye gelecek PlayStation oyunları hangileri olacak?
PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesine yönelik olarak yeni bir liste yayınlandı. Buna göre gelecek oyunların bir kısmı da sızdırılmış oldu.
PlayStation'ın bazı oyunları PC ve Nintendo gibi diğer platformlara da taşınacak. Yetkili kişiler tarafından da onaylanan bu süreçle ilgili elimizdeki bilgiler ise oldukça kısıtlı. Ancak internette yeni sızdırıldığı kadarıyla The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, Demon's Souls, Gran Turismo 7 gibi oyunlar gelecek.
HANGİ PLAYSTATION OYUNLARI PC'YE GELECEK VE NE ZAMAN?
Daha önce de resmi olarak Ghosts of Tsushima'nın PC'ye geleceği açıklanmıştı.
Demon's Souls'un çıkış tarihi ise zaman alacakken, Marvel's Spider-Man 2'nin 2025 yılının başlarında PC için hazır olacağı belirtiliyor.
PlayStation haberleri en çok indirilen PlayStation oyunları haberleri PlayStation oyunları haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- 'Yönetmeyeceğim'
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
- Gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
- Oğuz Murat Acı'nın aile avukatından açıklama
- 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?