Bu yıl PC'ye gelecek PlayStation oyunları hangileri olacak?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:35

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:35

PlayStation'ın bazı oyunları PC ve Nintendo gibi diğer platformlara da taşınacak. Yetkili kişiler tarafından da onaylanan bu süreçle ilgili elimizdeki bilgiler ise oldukça kısıtlı. Ancak internette yeni sızdırıldığı kadarıyla The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, Demon's Souls, Gran Turismo 7 gibi oyunlar gelecek.

HANGİ PLAYSTATION OYUNLARI PC'YE GELECEK VE NE ZAMAN?

Daha önce de resmi olarak Ghosts of Tsushima'nın PC'ye geleceği açıklanmıştı.

Demon's Souls'un çıkış tarihi ise zaman alacakken, Marvel's Spider-Man 2'nin 2025 yılının başlarında PC için hazır olacağı belirtiliyor.