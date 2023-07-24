Türk Telekom altyapısını kullanan bütün firmalara yüzde 70 zam!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:49

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:49

Türk Telekom tarafından Türkiye'deki servis sağlayıcılarına internet altyapısı hizmeti sunuluyor. Bu hizmeti kullanan Vodafone, Millenicom, TurkNet, D-Smart gibi servis sağlayıcıları Türk Telekoma bir ücret ödüyor. Bu ücretlerin bir kısmı kullanıcıların faturalarına yansıtılıyor. Daha önceden yüzde 20 oranında kullanıcı faturalarına yansıtılmıştı.

Port adı verilerin hizmetin ücretlerine yüzde 70 oranına zam yapıldı. "Türk Telekom Referans Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi" kapsamında yapılan zam BTK tarafından kabul edildi. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan port ücretlerinden diğer firmaların taahütlü aboneleri ve Türk Telekom aboneleri etkilenmeyecek.

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