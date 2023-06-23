Türk Telekom internet tarifelerine yüzde 38'e varan zam geldi!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:48

Güncelleme: 23.06.2023 - 17:50

Türkiye'de artan döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlere ve hizmetlere zamlar yansımaya başladı. Türk Telekom'da 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine zam yapacağını açıkladı.

Firma, sabit internet hizmetlerindeki paketlere yüzde 38 oranında fiyat artışına gitti. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

TAAHÜTSÜZ İNTERNET FİYATLARI

Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 410 TL 500 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 411 TL 505 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 426 TL 520 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 446 TL 530 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 467 TL 540 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 477 TL 550 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 487 TL 600 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 504 TL 700 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 854 TL 900 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1104 TL 1200 TL

TEK SEFERLİK ÜCRETLER

Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat Hat Dondurma 99 TL 149 TL Hat Kapama Ücreti 99 TL 139 TL Nakil Ücreti 99 TL 179 TL Devir Ücreti 99 TL 149 TL Yalın Erişim Ücreti 33 TL 40 TL Aylık Tekli Statik IP 59,90 TL 79,90 TL Yıllık Tekli Statik IP 599 TL 799 TL

Diğer tarifelerdeki fiyat değişikliklerine buradan ulaşabilirsiniz.