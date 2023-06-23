Türk Telekom internet tarifelerine yüzde 38'e varan zam geldi!

Türk Telekom 1 Temmuz 2023 itibarıyla getireceği zamları açıkladı. Açıklanan listeye göre kullanıcılar yüzde 38'e varan zamlarla karşı karşıya kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:48
Türk Telekom internet tarifelerine yüzde 38'e varan zam geldi!
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Türkiye'de artan döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlere ve hizmetlere zamlar yansımaya başladı. Türk Telekom'da 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine zam yapacağını açıkladı.

Firma, sabit internet hizmetlerindeki paketlere yüzde 38 oranında fiyat artışına gitti. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı. 

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

TAAHÜTSÜZ İNTERNET FİYATLARI 

Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 410 TL 500 TL
ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 411 TL 505 TL
ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 426 TL 520 TL
VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 446 TL 530 TL
VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 467 TL 540 TL
VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 477 TL 550 TL
VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 487 TL 600 TL
Fiber 200 Mbps'ye kadar 504 TL 700 TL
Fiber 500 Mbps'ye kadar 854 TL 900 TL
Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1104 TL 1200 TL

TEK SEFERLİK ÜCRETLER

 

Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat
Hat Dondurma 99 TL 149 TL
Hat Kapama Ücreti 99 TL 139 TL
Nakil Ücreti 99 TL 179 TL
Devir Ücreti 99 TL 149 TL
Yalın Erişim Ücreti 33 TL 40 TL
Aylık Tekli Statik IP 59,90 TL 79,90 TL
Yıllık Tekli Statik IP 599 TL 799 TL

Diğer tarifelerdeki fiyat değişikliklerine buradan ulaşabilirsiniz.


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