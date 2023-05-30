Türk Telekom'a Çin'den 80 milyon Euro kredi
Türk Telekom, Export-Import Bank of China ile 80 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Türk Telekom grup yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında The Export-Import Bank of China (orijinal kreditör ve aracı banka) ile 80 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Türk Telekom olarak grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında, şirketimiz ile The Export-Import Bank of China (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 80 milyon avro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre; nihai vadesi Mayıs 2028 olan kredinin yıllık faiz oranı EURIBOR +yüzde 1.40, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dâhil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR artı yüzde 2.79 oldu.
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