Turkcell'den enerjiye 80 milyon dolar yatırım

05 Kasım 2022 Cumartesi, 04:00

Turkcell artan enerji maliyetlerinin de önüne geçmek için başta güneş ve rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağını açıkladı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını dün KKTC’de düzenlediği toplantıyla açıkladı. Erkan’ın verdiği bilgiye göre, Turkcell Grubu, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 57 artışla 14.7 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK (faiz ve vergi öncesi kâr) ise üçüncü çeyrekte yüzde 49 artışla 6 milyar TL oldu. Bu çeyrekte 1 milyon yeni müşteriye ulaşan şirket ilk dokuz ayda 2.2 milyon net müşteri kazandı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETİYİZ

Turkcell yılın üçüncü çeyreğinde 240 bin, yılın ilk dokuz ayında ise 711 bin yeni hane erişimi ile toplam fiber hane erişimini 5.2 milyona ulaştırdı.

Yerli otomobil TOGG’un fabrikalarına 5G çözümleri koymak için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Erkan, şöyle devam etti: “Yerli oto için beş babayiğit lazım dendiğinde, biz ortaya çıktığımızda Turkcell’in otomotivde ne işi var?’ dendi. Ama biz bir GSM şirketinden fazlasıyız. Bir teknoloji şirketiyiz. Biz TOGG ile otomotiv işine girmedik. TOGG akıllı cihaz. İçi dolu dolu bir cihaz. Aracın içinde dijital cüzdan var.” 5G konusunda da dört şartın sağlanmasını beklediklerini anlatan Erkan, bireyselden ziyade endüstrilerde 5G’ye geçilmeye başlandığını aktardı.

Maliyet artışları ve gelecekte haberleşmeye bir zam olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Erkan, “Yatırımlarımızın yüzde 75’i dövize bağlı. Döviz nasıl gidecek ona bakacağız” yorumunu yaptı. Erkan ayrıca, üç yılda yenilenebilir enerjiye 80 milyon dolar yatırım yapacaklarını her yıl ortalama 250 MW enerji tüketimlerinin olduğunu aktardı. Şirket 2030’a kadar enerji ihtiyacının tamamını kendi üretmeyi hedefliyor.

4G/5G İHALESİNİ KAZANDI

Turkcell’in iştiraklerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC’de kısa süre önce düzenlenen mobil frekans ihalesinden olumlu sonuç aldı. Bu kapsamda şirket, 4G/5G ihale bedeli olarak toplamda KDV dahil 19.1 milyon dolar ödeyerek, toplam 247 MHz bant genişliğinde 4G lisansını 18 yıl 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandı.