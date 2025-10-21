Türkiye'de One UI 8 güncellemesi alan Samsung telefonlar

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi yeni telefon modellerine ulaşmaya başladı. Türkiye'deki kullanıcılara da sunulmaya devam edilen güncelleme daha fazla telefon modeli için sunuldu.

Güncelleme daha önce Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için gelmişti.

Güncelleme en son Galaxy A16 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy XCover7 ve Galaxy A17 5G modelleri için geldi.

Güncelleme ilerleyen günlerde ise Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A06, Galaxy M15 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy A16, Galaxy M34 5G, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy Tab S9, Galaxy A24, Galaxy A15, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE Plus, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab Active5 5G ve Galaxy Tab S6 Lite gibi diğer modellere de sunulacak.