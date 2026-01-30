Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'deki App Store fiyatları düşürüldü

30.01.2026 20:50:00
Haber Merkezi
Apple'ın App Store'daki fiyat politikasında güncelleme yapıldı. Türkiye'nin de yer aldığı 9 ülkede hizmet vergisine gelen indirim fiyatlara yansıtılacak.

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da farklı ülkelerin dijital kurallarını uygulanıyordu. Bu fiyat farklılıklarına sebep oluyordu ancak yeni yapılan bir düzenleme ile toplamda 9 ülkede vergi oranı düşürüldü. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. 

Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi alınan bir kararla düşürülmüştü. Bunun hemen ardından benzer şekilde kararlar alan ülkeler özelinde Apple da karar verdi. Apple'dan yapılan açıklamaya göre resmi verginin yüzde 5'e düşürüldüğünü ve bunun da fiyatlara yansıyacağı belirtildi.

Bu bağlamda yüzde 7.5'luk olan verginin yüzde 5'e düşürülmesi yakında App Store'a yansıtılacak.

