Türkiye'deki App Store fiyatları düşürüldü

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da farklı ülkelerin dijital kurallarını uygulanıyordu. Bu fiyat farklılıklarına sebep oluyordu ancak yeni yapılan bir düzenleme ile toplamda 9 ülkede vergi oranı düşürüldü. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi alınan bir kararla düşürülmüştü. Bunun hemen ardından benzer şekilde kararlar alan ülkeler özelinde Apple da karar verdi. Apple'dan yapılan açıklamaya göre resmi verginin yüzde 5'e düşürüldüğünü ve bunun da fiyatlara yansıyacağı belirtildi.

Bu bağlamda yüzde 7.5'luk olan verginin yüzde 5'e düşürülmesi yakında App Store'a yansıtılacak.