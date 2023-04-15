Türkiye internet hızında 107'nci sırada

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Her gün 10 milyondan fazla kullanıcının internet hızını test etmek için ziyaret ettiği Speedtest tarafından yayımlanan Şubat 2023 internet hızı verileri Türkiye’nin genişbant internette 32.65 megabit hızıyla dünya sıralamasında 180 ülke arasında 107. sırada yer aldığını gösterdi. Küresel çapta ortalama indirme hızı 78.62 megabit. Mobil indirme hızında ise Türkiye 137 ülke arasında 70. sırada bulunuyor. Türkiye bu bu alanda bir önceki aya göre 5 basamak geriye düştü. 5G kurulum adedi dünyada 132 bin iken Türkiye’de bu alanda hiç kurulum yapılmaması dikkat çekiyor.

Veriler Türkiye’nin ortalamanın da altında bir internet hızına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

FİYAT YÜKSEK

TÜSİAD ve TÜBİSAD işbirliğinde hazırlanan “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı” raporuna göre Türkiye genişbant ve yeni nesil iletişim teknolojisi çalışmalarını hızlandırmalı.

İnternetteki yavaşlık ve yüksek enflasyon, eriyen gelir ve artan döviz kurunu da düşününce internet fiyatlarının yüksekliği de dikkat çekiyor. 2023 verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 83.4’ü, yani her beş kişiden dördü internet kullanıyor. Cable.co.uk tarafından yürütülen ve 219 ülkenin değerlendirildiği Küresel Genişbant Fiyat Tablosu’nun 2023 verilerinde Türkiye’de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13.17 dolar (255 TL) olduğu açıklandı. Bu rakamla Türkiye Körfez ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan bölgede internetin ucuz olduğu ülke olarak göze çarpsa da hizmet kalitesi ve gelir ile oranlandığında bir hayli geride kalıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ATILIMI ŞART



Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı raporuna göre, küresel dinamikler hızla değişiyor. Yeni teknolojiler sektörleri hızla dönüştürüyor. Küresel değer zinciri içinde Türkiye’nin sürdürülebilir şekilde yer alması ve büyümesi için yüksek teknoloji atılımı gerekiyor. Türkiye’nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır. Türkiye bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli; kamu, özel sektör ve akademiyle birlikte uçtan uca adeta tek bir teknoparkmış gibi çalışılmalı, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin DNA’sına işlenmeli.

(Murat Erkan)



‘GÖNÜL BAĞI’YLA DEPREM YARALARINI SARACAK

Turkcell depremlerin ardından yaraları sarmak için “Gönül Bağı Projeleri” ile harekete geçiyor. İstihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda proje seferberliği başlatan Turkcell, “Bura bizim memleket” diyerek bölgeyi iyileştirmek için yola çıkıyor.

Turkcell, Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi kuruyor. Geçen ay afet bölgesi için 1100 kişilik istihdam seferberliği başlattığını açıklayan Turkcell, Hatay’daki Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde ilk etapta 50 kişiyi işe alacak. Ayrıca Turkcell Akademi de 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programları ile destekleyip meslek edindirerek ülkeye nitelikli işgücü kazandıracak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, depremlerden sonra da bölgenin kalkınması için dayanışma temeliyle çalışmaya başladıklarını kaydetti.

(Mehmet Akif Özdemir)



CEP TELEFONUNDA EN ÇOK BATARYA ARIZALANIYOR

Kur artışı ile cep telefonlarına gelen fahiş zamlardan sonra ikinci el pazarı gün geçtikçe büyüyor. Türiye’de tüketiciler ortalama 30 ayda bir cep telefonunu değiştiriyor. Türkiye’de ikinci el cep telefonu alıp satan 30 bin civarında esnaf var, pazarın ortalama büyüklüğü 1 milyar dolar civarında.

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, cep telefonu arızalarının yüzde 90’ının bataryadan kaynaklandığını, arızalarda ikinci sırada ise ekran sorunlarının bulunduğunu söyledi. Özdemir, “Yurtiçinde yenilenmiş telefon pazarı, toplam pazarın henüz yüzde 1’i bile değil. Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da ise bu oran yüzde 20’ye ulaşıyor. Yenilenmiş telefonların, muadili yeni telefonlara göre yüzde 30’a varan oranda daha ucuz” dedi.

Şu anda 40 mağazası bulunan EasyCep, yıl sonunda 60 mağazaya ve 700 çalışana ulaşmayı hedefliyor.

PANDEMİ BİTTİ TEMİZLİK AZALDI

Global teknoloji şirketi Dyson’ın 39 ülkede gerçekleştirdiği 2023 Küresel Toz Araştırması, geçen yıl düzenli bir temizlik programı sürdürenlerin sayısında yüzde 15 azalma olduğunu ortaya koydu. Pandemi sonrası dünya yeniden eski rutinine dönerken, temizlik alışkanlıkları giderek daha tepkisel hale geliyor.

Araştırmaya göre, insanların yüzde 60’ı yalnızca gözle görülür kir veya toz gördüklerinde temizlik yapmaya motive oluyor. Ev tozunda nelerin bulunabileceğine dair farkındalık düşük. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 33’ü ev tozu içerisinde polen bulunabileceğinin ve yüzde 32’si toz akarı dışkısının potansiyel varlığından haberdar.

(Meltem Bakiler Şahin)



FREEZONE GENÇLER İÇİN YENİLİK YAPTI

Vodafone, 26 yaş altı gençlere sunduğu FreeZone portföyünü ve marka işbirliklerini yeniledi. FreeZone’lu gençler internetlerinden yemeyen sosyal medya ve oyun uygulamaları, dijitale özel indirimlerden yararlanabiliyorlar.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Gençlerin ihtiyaçları özellikle ulaşım, yeme içme, kişisel gelişim alanlarında yoğunlaşıyor. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak FreeZone dünyasını yeniledik” dedi.

PİLOT’TA YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Türk Telekom iştiraki TT Ventures’ın girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem başvuruları açıldı. PİLOT’un 11’inci dönemine kabul edilecek girişimler, TT Ventures’tan 50 bin dolar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan “Türk Telekom ile işbirliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkânı elde edecek girişimler, program sonunda ABD programına katılacaklar” dedi.



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