Türkiye’de internetin 30'uncu yıl dönümü etkinlik ile kutlanacak

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:03

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:54

12 Nisan 1993 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ABD’deki NSFNet arasında kurulan bağlantı ilk bağlantı Türkiye’de İnternet’in doğum günü olarak kabul edilmekte ve 1998’den bu yana 12 Nisan’ı içeren hafta “İnternet Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Türkiye'de İnternet'in 30. Yılı Etkinliği 12-13 Nisan 2023 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Türkiye’de İnternet’in 30. yaşının aynı yıla gelmesi ile ayrı bir öneme sahip olan bu yılki Etkinlik, “30. Yılında da İnternet Yaşamdır” sloganıyla ilk bağlantının yapıldığı ODTÜ çatısı altında 12 – 13 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.. ODTÜ, Nic.tr ve Linux Kullanıcıları Derneği’nin eşgüdümünün yanı sıra ilgili odalar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile beraber gerçekleştirilecek.

Telekom, e-ticaret, e-spor, medya, finans gibi sektörlerdeki paydaşların bir araya geleceği ve sorunlar ile fırsatların tartışılacağı eş zamanlı paneller ile teknolojinin konuşulacağı seminerler ve oturumların gerçekleşeceği etkinlikte ayrıca İnternet üzerinden faaliyet gösteren Start-up firmalarla yatırımcıları buluşturmayı amaçlayan toplantılar da düzenlenecek.

Etkinliğin hedef kitlesi tüm İnternet kullanıcıları olmakla birlikte ağırlıklı olarak bilişim profesyonelleri, bakanlık ve kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde buluşacak ve İnternet’in Yaş gününü kutlayacak.

12 Nisan 2023 tarihindeki açılış töreni ve ana salon toplantılarının İnternet üzerinden canlı yayınlanması planlanmakta.

İNTERNETİN TÜRKİYE’DE 30.YILI ETKİNLİK PROGRAMI

12 Nisan 2023 – A Salonu

09:30 – 10:30 Kayıt

10:30 – 11:30 Açılış Töreni ve Konuşmaları

11:30 – 12:30 Davetli Konuşmacı (Prof. Dr. Üstün Dökmen)

12:30 – Sembolik Yaşgünü Kutlaması (Pasta kesme)

13:30 – 14:45 İnternet’in Zekası “Yapay Zeka” (Panel)

14:45 – 15:00 ARA

15:00 – 16:30 İnternet ve Hukuk (Panel)

13 Nisan 2023 – A Salonu

10:30 – 12:00 İnternet İş Modelleri (Panel)

14:00 – 15:20 İnternet Basını Nasıl Değiştirdi (Panel)

15:20 – 15:30 ARA

15:30 – 17:00 Nereden çıktı bu e-Spor (Panel)

13 Nisan 2023 – B Salonu

11:00 – 11:30 Amazon AWS (Sunum)

11:30 – 12:00 ICANN ve Türkiye’deki faaliyetleri (Sunum)

12:00 – 12:30 Ta-ah-ir net – Türkiye Amatörleri Acil/Amatör Haberleşme IP Radyo Ağı (Sunum)

13:30 – 14:45 Afetler ve İletişim (Panel)

14:45 – 15:00 ARA

15:00 – 17:00 Geçmişten Günümüze Açık Kaynak (Türkiye Açık Kaynak Platformu oturumu)

TÜRKİYE'DE İNTERNET

1991 yılında, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından, internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi amacı ile bir proje başlatıldı. Projenin gerçekleştirilmesi ile, Ülkemiz, ABD - Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ağına (TCP/IP protokolü üzerinden) ilk kez 1993 yılında internete bağlandı. Türkiye'de internet, ilk kez 12 Nisan 1993 tarihinde kullanılmaya başladı. Bu nedenle 12 Nisan tarihi, Türkiye'de İnternet'in "doğum günü" olarak kabul edilir.Türkiye'de üniversitelerin başını çektiği internet, ODTÜ'nün ardından 1994-96 yılları arasında Bilkent, Boğaziçi, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de hayata geçti. İnternetin Türkiye’de ticari kuruluşlarda kullanılması süreci, 1994 yılında T.C.Merkez Bankası ile başladı ancak diğer kuruluşlar ve hane halkları gibi geniş kitlelere ulaşması 1996 yılı sonunda mümkün oldu.