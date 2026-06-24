Türkiye'nin seçtiği indirimler Prime üyeleriyle buluşuyor!

4 Haziran 2026 Amazon’un dünya genelinde 26 ülkede eş zamanlı olarak düzenlediği en büyük küresel alışveriş etkinliği Prime Day, Türkiye’de altıncı yılına girdi. Bu hafta başlayan ve 29 Haziran’a kadar devam edecek kampanya kapsamında, Prime üyelerine özel yüz binlerce üründe indirimler sunuluyor. Amazon Türkiye İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hande Orhan, Prime Day hazırlıkları kapsamında toplanan verilerden yola çıkarak Türkiye’de tüketicilerin bu yıl en çok ilgi gösterdiği ürün kategorileri ve öne çıkan alışveriş eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

İKİ HAFTADA 40 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI

Prime Day İndirim Avcıları 15 gün boyunca sosyal medya ve dijital kanallar aracılığıyla yaklaşık 40 milyon kişiye ulaştı ve yaklaşık 3 milyon indirim talebi topladı. Toplanan talepler yapay zekâ ile analiz edilip kategorilere ayrıldı. Ardından İndirim Avcıları ile Amazon Türkiye ekipleri yaklaşık 10 saate süren yüz yüze toplantılar ve pazarlıklar gerçekleştirdi. Kategori ekiplerinin 72 saatlik ek değerlendirme sürecinin ardından müşteri talepleri Prime Day fırsatlarına dönüştürüldü.

TALEPLERİN NEREDEYSE TAMAMI BEŞ KATEGORİDE YOĞUNLAŞTI

2023 yılında 1,3 milyon seviyesinde olan talep sayısı, 2024’te 1,7 milyona, 2025’te 1,9 milyona ulaştı. 2026 yılında ise yaklaşık 3 milyon talebe ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Bu yıl toplam taleplerin yüzde 93’ü beş ana kategoride yoğunlaştı: ev ve yaşam, tüketici elektroniği, güzellik ve kişisel bakım, günlük ihtiyaçlar ile moda ve aksesuar. Toplanan talepler incelendiğinde, bu yıl tüketicilerin tercihlerini şekillendiren dört temel eğilim öne çıkıyor:

TREND1: EVDE DENEYİM VE KONFORUN YÜKSELİŞİ

Müşteriler dışarıda deneyimledikleri konforu, keyfi ve hizmetleri artık daha hesaplı bir biçimde kendi evlerine taşımayı tercih ediyor. Kahve hazırlama deneyiminden kişisel bakım rutinlerine kadar birçok alışkanlık ev merkezli hale gelirken, müşteriler günlük yaşamlarını daha konforlu ve pratik hale getirecek ürünlere yöneliyor. Evde uygulanabilen kişisel bakım çözümlerine olan ilginin artması da bu trendi destekliyor.

• En Çok Talep Gören Ürünler: Termoslar, kahve makineleri, hava temizleme cihazları, dondurma makineleri, IPL cihazları ve saç şekillendirme aletleri

TREND 2: GÜNLÜK İHTİYAÇLARDA AKILLI ALIŞVERİŞ

Tüketiciler günlük ihtiyaçlarını ortaya çıktığı anda satın almak yerine, kampanya dönemlerini takip ederek alışverişlerini planlamayı tercih ediyor. Fiyat hassasiyetinin günlük tüketim ürünlerinde de belirleyici hale geldiği bu dönemde Prime Day, temel ihtiyaçların en doğru fiyatla karşılandığı bir döneme dönüştü. Dikkat çeken verilerden biri ise market kategorisindeki indirim taleplerinin yaklaşık yüzde 30'unu tek başına evcil hayvan (pet) ürünleri oluşturdu.

• En Çok Talep Gören Ürünler: Tuvalet kâğıdı, peçete, kahve, atıştırmalıklar, takviye gıdalar ve evcil hayvan ürünleri.

TREND 3: YAZ VE KARNE DÖNEMİ ALIŞVERİŞ TERCİHLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Prime Day’in bu yıl haziran ayında gerçekleşmesiyle beraber, yaz sezonuna hazırlık ve karne döneminin aynı döneme denk gelmesiyle birlikte tüketici taleplerinde mevsimsel bir hareketlilik de görülüyor. Tüketiciler bir yandan yaz aylarındaki ihtiyaçlara yönelirken, diğer yandan çocukları için hediye ve eğlence ürünlerine de yoğun ilgi gösteriyor. Bu durum sezonluk ihtiyaçlarla birlikte oyun ve eğlence kategorisindeki talebin artmasına katkı sağlıyor.

• En Çok Talep Gören Ürünler: Güneş kremleri, yazlık cilt bakımı, sezonluk kişisel bakım ürünleri, oyun konsolları, oyuncu aksesuarları, oyuncaklar, LEGO, kutu oyunları

TREND 4: TEKNOLOJİ VE OYUN KATEGORİLERİNE İLGİ ARTIYOR

Geçmiş yıllarda Prime Day öncesinde teknoloji kategorisindeki talep daha çok akıllı telefonlar ve televizyonlar etrafında şekillenirken, bu yıl oyun odaklı ürünlere yönelik ilgi dikkat çekici şekilde öne çıkıyor. Teknoloji kategorisindeki toplanan indirim taleplerinin yaklaşık 3’te 2’sini oyun kategorisine dair ürünler oluşturuyor. Bu talepler oyun dünyasının artık yalnızca bir alt kategori değil, kendi başına güçlü bir tüketici alanı haline geldiğini gösteriyor. Oyuncu bilgisayarları, oyuncu klavyeleri ve diğer oyun ekipmanlarına yönelik yoğun ilgi, müşterilerin artık yalnızca tek bir teknoloji ürünü değil, daha bütüncül bir oyun ve eğlence deneyimi aradığını gösteriyor. Amazon da bu ilgiyi dikkate alarak Prime Day kapsamında oyun severler için ayrı bir oyun mağazası sayfası oluşturdu.

• En Çok Talep Gören Ürünler: Oyun konsolları, oyuncu aksesuarları (klavye, kulaklık vb.), oyuncu bilgisayarları, oyuncu koltukları ile kamera ve video ekipmanları.