Türkiye'de artık en ucuz telefon bile zamlanıyor! Yürürlüğe girdi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:04

Türkiye'de elektronik ve teknolojik ürünlerde yapılan düzenlemeler her yıl değişiyor. Geçen yıllarda 200 doların altındaki akıllı telefonlar için yapılan düzenleme bugün yürürlüğe giren tebliğ ile yeniden değişti. 200 dolarlık meblağ Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i güncellemesiyle bugün yürürlüğe girdiği kadarıyla 350 dolara çekildi.

PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'de uygun fiyatlı telefonların dahi zamlanacağı anlamına geliyor.

Önceki kararda akıllı telefon ithalatında birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirilmişti. Bu noktada yerli üreticiler korunmuş adet fiyatı 200 doların altında olan ithal telefonlar için Ticaret Bakanlığının iznine tabii tutulmuştu.

Bu karar ise 28 Mart itibarıyla güncellendi ve 200 doların altında olan telefonlar ibaresi, 350 dolara kadar yükseltildi.

En temel anlatımıyla gözetim belgesine sahip olmayan ithalatçılar Türkiye'ye getirdikleri 100 dolarlık telefondan bile 350 dolarlıkmış gibi vergi ödeyecek. Bu sebeple en uygun fiyatlı telefonlarda bile zam bekleniyor.

Gözetim uygulamasının aslında temelinde yerli üreticiyi korumak var. Ancak en nihayetinde Türkiye'deki telefonların büyük bir kısmı ithal edildiği için etiketlere yansıyacak fiyatlar vatandaşın cebini yakacak.

Bu kapsamda 201(alt sınır 200 dolar ve altı olduğu için 201 dolarlık bir telefon bile olsa söz konusu düzenlemeye tabii oluyor) dolarlık bir telefon güncel kuru 19.09 aldığımızda 3 bin 837 TL vergisiz fiyatına ek olarak KDV, ÖTV, TRT bandrol ücreti ve Turizm Bakanlığı katkı payı gibi vergiler eklendiğinde 7 bin 683 TL'ye ulaşıyordu.

Yeni düzenleme ile 7 bin 683 TL'lik telefon 10 Bin 531 TL'ye kadar çıkıyor. Yani aynı telefonu karar sonrası satın almanın maliyeti 2 bin 850 TL'ye ulaşıyor.

Söz konusu karara yönelik tebliğ şu şekilde: