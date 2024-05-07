Türkiye'de böbrek ve karaciğer naklinin önderi Prof. Dr. Mehmet Haberal'a bir ödül daha...

Prof. Dr. Mehmet Haberal, ilk kez Türk bilim insanına verilen bilimde en seçkin dünya ödülü Medawar Ödülü’ne layık görüldü.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:11
Türkiye'de böbrek ve karaciğer naklinin önderi Prof. Dr. Mehmet Haberal'a bir ödül daha...
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Dünya Transplantasyon Derneği, bilimde en seçkin dünya ödülü Medawar Ödülü sahiplerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Duyuruda, “Ödül, katkıları organ nakli alanında üstün bir etkiye sahip olan seçkin araştırmacılara veriliyor. Medawar Ödülü evrensel olarak bilimsel başarı için en seçkin dünya ödülleriyle eş değer olarak kabul edilmektedir” açıklamalarına yer verildi. 

1990 yılından beri Prof. Thomas Starzl, Prof. Sir Roy Calne gibi öncü isimlere verilen Medawar ödülüne, ilk kez bir Türk Bilim insanı olarak Prof Dr.Mehmet Haberal layık görüldü. Açıklamada, Haberal’a ilişkin “Alanında Üstün, iyi bilinen Prof. Haberal Türkiye'de Ortadoğu'da ve Orta Asya'da böbrek ve karaciğer nakli önderliği yapmıştır. Çalışmaları önemli Sağlık Hizmetleri alt yapısına ve yasal çerçevelere katkıda bulunarak binlerce hayatı kurtarmış ve organ nakli konusunda ileri düzeyde tıbbi uygulamalar oluşturmuştur” ifadeleri kullanıldı. 

Ödül, Haberal’a 25 Eylül’de ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Dünya Organ Nakli Derneği’nin 30. kongresinde teslim edilecek.


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