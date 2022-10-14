Türkiye’de bu hafta en çok satan oyunlar şaşırtıyor

Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 09:52
Türkiye’de bu hafta en çok satan oyunlar şaşırtıyor
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Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine toplayan yapım ise popüler yarış oyunlarından Forza Horizon serisi oldu. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ilk 10’a giremeyen Dota 2 de ilk sıraya yerleşerek şaşırttı.

STEAM, TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR LİSTESİNİ PAYLAŞTI!

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Dota 2 yer alıyor. Bu yapım oynaması ücretsiz olduğu için dönemsel olarak satın alımları bu şekilde artış gösterebiliyor. Fakat asıl dikkatleri çeken bu değil.

Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 ve Forza Horizon Ultimate Driving Bundle oyunları ilk 5’te kendilerine yer bulmayı başardı. Bunun en büyük nedeni de yüzde 67’ye varan uygulanan büyük indirimler oldu. Benzer şekilde 600 TL fiyat etiketine sahip olan Borderlands 3 Ultimate Edition’ın da fiyatı 83,54 TL’ye düştüğü için kendine ilk 10’da yer bulmayı başardı.


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