Steam üzerinden Türkiye'de en çok satılan oyunlar!

23 Eylül 2022 Cuma, 15:43

Steam bir süredir bünyesinde barındırdığı oyunlara yapılan zamlarla gündeme gelirken, dikkat çeken hizmeti de kullanıma açtı. Steam Charts yani istatistikler olarak adlandırılan bu yeni kısım anlık olarak istatistiklere ulaşmayı sağlıyor.

21 milyon aktif kullanıcısı var

Steam Charts'a ulaşmak için Steam hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Burada da Mağaza> İstatistikler kısmına gelmeniz yeterli. İstatistikler sayfasına girdiğinizde ise pek çok bilgiye erişebiliyorsunuz. Örneğin genel bakış sayfasında kaç oyuncunun çevrim içi olduğu bilgisine anlık olarak ulaşıyorsunuz. Şu an itibarıyla 21 milyon 788 bin 478 kişinin anlık olarak çevrim içi olduğu platformun ilerleyen saatlerde oyuncu sayısında değişiklik olacaktır.

Anlık oyuncu istatistiğinin dışında ise platformda en çok satan ve en çok oynanan oyunlar listeleniyor. Gelire göre sıralanan oyunlara baktığımızda ise karşımıza ilk sırada ön siparişte olan ve 1.099 TL'lik fiyatına rağmen en çok satılan Call of Duty: Moden Warfare 2 çıkıyor. İkinci sırada yüzde 50 indirimde olan Cyberpunk 2077 124,50 TL bizleri karşılıyor. Sırasıyla, 699.99 TL'lik fiyatıyla FIFA 23, oynaması ücretsiz Apex Legends ve Counter-Strike: Global Offensive, altıncı sırada 59.99 TL'lik fiyatıyla Squad yer alıyor.