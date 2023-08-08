Türkiye'de bu hafta en popüler oyunlar hangileri oldu?

Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:17

Güncelleme: 08.08.2023 - 08:17

Steam her hafta en çok satılan oyunlar listesi güncelleniyor. Uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Remnant II yerini alıyor.

Üçüncü sırada Baldur's Gate 3, sonrasında sırasıyla Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor.

Warframe altıncı sırada, Apex Legends yedinci, GTA V sekizinci, Assassin's Creed Valhalla ise dokuzuncu ve onuncu sırada Tom Clancy's Rainbow Six Siege yer aldı.



