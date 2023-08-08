Türkiye'de bu hafta en popüler oyunlar hangileri oldu?

Steam'de en çok satan oyunlar listesi güncellendi. Uzun bir süredir listede olan bazı oyunlar yerlerini koruyorken bazıları ise listeden düşüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:17
Türkiye'de bu hafta en popüler oyunlar hangileri oldu?
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Steam her hafta en çok satılan oyunlar listesi güncelleniyor. Uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Remnant II yerini alıyor.

Üçüncü sırada Baldur's Gate 3, sonrasında sırasıyla Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor.

Warframe altıncı sırada, Apex Legends yedinci, GTA V sekizinci, Assassin's Creed Valhalla ise dokuzuncu ve onuncu sırada Tom Clancy's Rainbow Six Siege yer aldı.



Türkiye'de bu hafta en popüler oyunlar en popüler oyunlar en çok indirilen oyunlar

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