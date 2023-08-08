Türkiye'de bu hafta en popüler oyunlar hangileri oldu?
Steam'de en çok satan oyunlar listesi güncellendi. Uzun bir süredir listede olan bazı oyunlar yerlerini koruyorken bazıları ise listeden düşüyor.
Steam her hafta en çok satılan oyunlar listesi güncelleniyor. Uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini koruyor ve ikinci sırada Remnant II yerini alıyor.
Üçüncü sırada Baldur's Gate 3, sonrasında sırasıyla Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare II yer alıyor.
Warframe altıncı sırada, Apex Legends yedinci, GTA V sekizinci, Assassin's Creed Valhalla ise dokuzuncu ve onuncu sırada Tom Clancy's Rainbow Six Siege yer aldı.
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