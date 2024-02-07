Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar hangileri?

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:22

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:22

Aradığınız dizi ya da filmin hangi platformda olduğunu gösteren ve içerikleri bir araya getiren JustWatch, Türkiye'de 2023 yılının son çeyreğine yönelik verilerini açıkladı.



EN ÇOK TERCİH EDİLEN BLUTV OLDU

Türkiye'de en çok tercih edilen ve kullanılan dijital içerik platformları açıklandı. Buna göre ilk sırada yüzde 38 ile BluTV yer aldı. Onu ikinci sırada yüzde 27 ile Netflix takip ederken, yüzde 19 ile Amazon Prime Video, yüzde 7 ile Disney Plus ve yüzde 5 ile MUBI takip ediyor.

Diğer kategorisinde ise Puhu TV, Exxen ve Gain gibi platformlar yer alıyor ve onun da ağırlığı yüzde 4 olarak açıklandı.



