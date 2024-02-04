Netflix şubat ayında 3 yapımı kütüphanesinden kaldıracak
Netflix Türkiye'de çevrimiçi olarak izlenebilecek en büyük film koleksiyonuna sahip olan platformdan biri fakat bu zenginlik beraberinde bir tutarsızlığı getiriyor. Her ay düzenli olarak gelen ve giden filmler olduğundan dolayı Netflix arşivinde kaybolmak kolaylaşıyor.
Bu ay da eklenen film ve diziler olduğu gibi, kütüphaneden kaldırılan yapımlar da olacak. İşte o yapımlardan bazıları...
BOTTLEBOTS
Mucitlerin tasarladığı muhteşem robotlar tehlikeli bir arenada, heyecan dolu bir mücadeleye giriyor. Ya rakibin robotunu alt edecekler ya da kendileri yok olacaklar.
Program 14 Şubat tarihinde Netflix kütüphanesinden kaldırılacak.
DOC MARTIN
Doc Martin, Martin Clunes'in Doktor Martin Ellingham rolünü oynadığı bir İngiliz tıbbi komedi-drama televizyon dizisidir. Nigel Cole komedi filmi Saving Grace'den Dr Martin Bamford karakterini geliştiren Dominic Minghella tarafından yaratıldı.
Dizi 15 Şubat tarihinde Netflix kütüphanesinden kaldırılacak.
MILLION POUND MENU
My Million Pound Menu, 2018-2019 yılları arasında yayınlanan, tomurcuklanan restoran işletmecilerinin yatırım kazanma umuduyla bir yatırımcılar paneline gıda konseptleri sunduğu bir BBC realite tv televizyon dizisidir.
Program 26 Şubat tarihinde Netflix kütüphanesinden kaldırılacak.
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