Netflix, Apple Vision Pro için neden uygulama geliştirmedi?

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:23

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:23

Apple Vision Pro'yu satışa sunmaya hazırlanıyorken, ön siparişler de geçtiğimiz günlerde açılmıştı. 2 Şubat'ta satışa başlanacak cihaza özel uygulamalar da geliştirildi. Ancak Netflix, Vision Pro için uygulama geliştirmediğini açıklamıştı. Bunun nedeni ise Apple'ın Vision Pro cihazının küçük ölçekli olması ve Netfilix abonelerini ilgilendirmemesi.

APPLE VISION PRO NETFLIX'E GÖRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ

Netflix'in eş CEO'su Greg Peters tarafından yapılan bu açıklama, şirketin cihazı çok da umursamadığını gösteriyor. Yani Netflix, gerçekten ve kısa vadede getirisi olacak şeylere yatırım yapmak istiyor.

Peters, 'işlerin nereye gideceğini göreceğiz' diyerek aslında cihaza uygun bir uygulama geliştirmenin kapılarını kapatmadı ancak yine de kısa vadede Vision Pro'da Netflix uygulaması görmeyeceğiz gibi duruyor.