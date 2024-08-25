Türkiye'de kapalı olan Threads için yeni gönderi özelliği

Meta'nın Threads uygulaması için yeni bir zamanlayıcı ekleme özelliğini test ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 20:18
Türkiye'de kapalı olan Threads için yeni gönderi özelliği
Abone Ol google-news

Yeni kaybolan gönderiler özelliğinde belirlenen sürenin ardından gönderi ve tüm yanıtlar platformdan otomatik olarak kaldırılacak. Özellik, 24 saatlik son kullanma tarihi zamanlayıcısı olarak adlandırılabilir. Tıpkı Instagram hikayeler gibi bu özellikte de gönderiler ve yanıtlar 24 saat sonra silinecek.

Platformda daha önce birden fazla paylaşımı taslak olarak kaydetme özelliğinin test edildiği ortaya çıkmıştı. Burada taslak kaydetmenin 100'e kadar çıkacağı tahmin edilmişti. Bunun yanında kullanıcılar yakında Threads ana sayfalarını istedikleri gibi özelleştirebilecekler.


Instagram Threads haberleri Meta Threads haberleri Threads haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'de erişim engeline takılan Threads için yeni özellikler

Türkiye'de erişim engeline takılan Threads için yeni özellikler
Türkiye'de kullanılmayan Threads'in güncel kullanıcı sayısı açıklandı

Türkiye'de kullanılmayan Threads'in güncel kullanıcı sayısı açıklandı
Threads Türkiye’de kapatıldı mı, neden kapatıldı?

Threads Türkiye’de kapatıldı mı, neden kapatıldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler