Türkiye'de kapalı olan Threads için yeni gönderi özelliği

Yayınlanma: 25.08.2024 - 20:18

Güncelleme: 25.08.2024 - 20:18

Yeni kaybolan gönderiler özelliğinde belirlenen sürenin ardından gönderi ve tüm yanıtlar platformdan otomatik olarak kaldırılacak. Özellik, 24 saatlik son kullanma tarihi zamanlayıcısı olarak adlandırılabilir. Tıpkı Instagram hikayeler gibi bu özellikte de gönderiler ve yanıtlar 24 saat sonra silinecek.

Platformda daha önce birden fazla paylaşımı taslak olarak kaydetme özelliğinin test edildiği ortaya çıkmıştı. Burada taslak kaydetmenin 100'e kadar çıkacağı tahmin edilmişti. Bunun yanında kullanıcılar yakında Threads ana sayfalarını istedikleri gibi özelleştirebilecekler.