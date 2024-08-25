Türkiye'de kapalı olan Threads için yeni gönderi özelliği
Meta'nın Threads uygulaması için yeni bir zamanlayıcı ekleme özelliğini test ediliyor.
Yeni kaybolan gönderiler özelliğinde belirlenen sürenin ardından gönderi ve tüm yanıtlar platformdan otomatik olarak kaldırılacak. Özellik, 24 saatlik son kullanma tarihi zamanlayıcısı olarak adlandırılabilir. Tıpkı Instagram hikayeler gibi bu özellikte de gönderiler ve yanıtlar 24 saat sonra silinecek.
Platformda daha önce birden fazla paylaşımı taslak olarak kaydetme özelliğinin test edildiği ortaya çıkmıştı. Burada taslak kaydetmenin 100'e kadar çıkacağı tahmin edilmişti. Bunun yanında kullanıcılar yakında Threads ana sayfalarını istedikleri gibi özelleştirebilecekler.
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