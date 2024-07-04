Türkiye'de kullanılmayan Threads'in güncel kullanıcı sayısı açıklandı

Yayınlanma: 04.07.2024 - 14:05

Güncelleme: 04.07.2024 - 14:05

Meta'nın Türkiye'de kullanıma kapatılan Threads uygulaması 1 yaşında. Geçen yıl 5 Temmuz'da piyasaya sürülen uygulamanın güncel kullanıcısı sayısı 175 milyon oldu. Aktif olan bu kullanıcılar, birinci yıla özel olarak uygulamanın logosunu da değiştirebiliyor.

X'e dönüşen Twitter'ın aktif kullanıcı sayısına halen yaklaşamayan Threads yine de milyonlarca aktif kullanıcıya 1 yıl içinde ulaşmayı başardı.

İLK HAFTASINDA 100 MİLYON KİŞİ KAYIT OLMUŞTU

Hatırlatmak gerekirse, çıktığı ilk haftasında 100 milyon kişinin kayıt olduğu uygulama, aylar içinde aktif kullanıcılarını kaybetmişti.

Uygulama ilk çıktığında pek çok özelliklten yoksundu ancak her geçen gün talep edilen özelliklerin sunulmasıyla uygulama daha fazla kişiye seslenmeye başladı.

Threads, Türkiye'de 29 Nisan'dan beri kullanılmıyor. Rekabet Kurumunun Meta hakkında aldığı karar sonucu olarak ülkemizde erişime kapanan uygulamanın ne zaman tekrar kullanılacağı bilinmiyor.