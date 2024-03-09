Türkiye’deki genel siber tehditlerin sayısı 2023 yılında 2022’ye kıyasla yüzde 5 arttı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 04:00

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla siber saldırılar da kişiler ve kurumlar için en büyük risklerden biri haline geldi. Yapay zekânın daha fazla kullanılmasıyla siber saldırılar da şekil değiştiriyor. 2023’te 9 milyar veri siber saldırıya uğrarken bunun küresel ekonomiye faturası 8 trilyon dolar oldu. 2030 yılında ise siber saldırıların küresel ekonomilere maliyetinin 10 trilyon dolar olması bekleniyor.



Daha agresif olacak



Bloomberght’ye konuşan Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, “Bulut bilişim, yapay zekâ gibi teknolojiler kullanıldıkça saldırıların yaygınlığı atıyor. İş hayatı da dijital ortamda geliştirildiği için saldırıların yüzeyi genişlemiş oluyor. Bir saldırının algılama süresi ortalama 150 gün. Sistemi eski haline getirme, yasal yükümlülükleri çözme maliyeti 4.6 milyon doları buluyor” dedi.

ESET araştırma ekibi fidye yazılımı aktörlerinin 2024 yılı boyunca fidye taleplerinde daha aktif ve agresif olmalarını bekliyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) ile ilgili kötü amaçlı yazılımlar, zor tespit edilmesi, izlenmesi ve genellikle bertaraf edilememesi nedeniyle endişe yaratıyor. Akıllı cihazlar büyük DDoS saldırıları için kullanılmak üzere anonim ağlar oluşturmak için kolayca istismar edilebileceğinden veya VIP kullanıcıların hedefli takibi için kullanılabileceğinden 2024’te ve sonrasında önemli bir risk teşkil edecek. 2024’te yapay zekânın saldırıların sosyal mühendislik bileşenlerinin oluşturulmasında merkezi bir rol oynaması bekleniyor. Üretici yapay zekânın, yakın gelecekte finansal tehditler alanında kötü amaçlı olarak kullanılabileceği öngörülüyor. Kaspersky’in araştırmasına göre Türkiye’deki genel siber tehditlerin sayısı 2023’te 2022’ye kıyasla yüzde 5 arttı.

Yüzde 41.8 ile önde



Türkiye’deki tehdit ortamını ayrıntılı inceleyen araştırmacılar, virüs bulaşmış makinelerden çevrimiçi bankacılıkta kullanılan kimlik bilgilerini ve diğer hassas bilgileri toplamak için tasarlanan kötü amaçlı yazılım saldırılarının yüzde 18 arttığını ortaya koydu. Türkiye ayrıca sistemlerdeki belli bir güvenlik açığından yararlanan istismar saldırılarında yüzde 8 oranında artış gördü.

Kaspersky’ın analizine göre internet sayfalarındaki, e-postalardaki veya internet hizmetlerindeki güvenlik açıklarından kaynaklanan çevrimiçi tehditler bölgede önemli ölçüde bir dalgalanmaya işaret ediyor. Ortadoğu, Afrika ve Asya’da çevrimiçi tehditlerden etkilenen en yüksek kullanıcı sayısı Türkiye’de görülürken (yüzde 41.8) onu Kenya (yüzde 39.2), Katar (38.8) ve Güney Afrika (yüzde 35) takip etti.