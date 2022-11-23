Türkiye'deki kullanıcıları hedef alan kötü amaçlı yazılım bulundu
Türkiye'deki kullanıcıları hedefe alan kötü amaçlı bir yazılım tespit edildi. Bu yazılım Türkiye dışında 111 ülkede bulundu.
Güvenlik şirketi Group-IB'deki bir takım tarafından keşfedilen kötü amaçlı yazılım, Türkiye'nin da aralarında bulunduğu toplamda 111 ülkede fark edildi. Kullanıcıların şifrelerini ele geçirmek üzerine odaklanılan kötü amaçlı yazılımın arsanıda Rusya merkezli 34 farklı grup yer alıyor.
50 MİLYONDAN FAZLA ŞİFRE HALİHAZIRDA ELE GEÇİRİLMİŞ
Kötü amaçlı yazılımlara daha çok sahte mobil uygulamalarda rastlıyoruz. Kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeyi amaç edinen bu yazılımların büyük çapta olanlarının önüne geçmek de zor oluyor. Group-IB tarafından fark edilen yeni kötü amaçlı yazılımın 'şifreler' özelinde Steam ve Roblox kullanıcılarını hedefe aldığı, bu sebeple de Amazon ve PayPal gibi hesap bilgilerinin de alındığı aktarıldı.
Açıklamanın devamında ise 2022 yılı boyunca 890 binden fazla kullanıcının cihazında bu virüs yazılımı bulunuyor ve bu kapsamda da 50 milyonun üzerinde şifre ele geçirilmiş. Türkiye'de ise 28 binden fazla cihaz üzerinden 2 buçuk milyon parolanın çalındığı düşünülüyor.
Bu tarz siber saldırılardan korunmak için yapılması gerekenler arasında şifrelerin sürekli değiştirilmesi, güvenli ve zor tahmin edilecek şifrelerin tercih edilmesi ve bir şifrenin farklı hesaplarda kullanılmaması gibi öneriler sayılıyor.
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