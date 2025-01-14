Türkiye’nin uzaydaki gururu: Plan-S’in uyduları fırlatılıyor

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:08

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:08

Türkiye için tarihi bir gün! SpaceX, Transporter-12 görevi kapsamında çok sayıda uyduyu yörüngeye taşıyacak. Bu önemli görevde, Türk teknoloji şirketi Plan-S tarafından geliştirilen Connecta IoT 5, 6, 7 ve 8 uyduları da uzaya gönderilecek. İşte ayrıntılar!

PLAN-S’IN YENİ NESİL IOT UYDULARI UZAYDA

Plan-S, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinde devrim yaratacak yeni uydularıyla Türkiye’yi uzayda temsil ediyor. Connecta IoT 5, 6, 7 ve 8 uyduları sayesinde:

VERİ AKTARIM HIZLARI ARTACAK

Yörüngeden alınan veriler daha sık güncellenecek.

Bu gelişmeler, tarım, lojistik, çevre izleme ve enerji gibi sektörlerde büyük yenilikler sunacak.

SPACEX VE PLAN-S İŞ BİRLİĞİ

Yerli uydular, SpaceX’in güvenilirliği kanıtlanmış Falcon 9 roketiyle Güneş eşzamanlı yörüngeye taşınacak. SpaceX’in yeniden kullanılabilir roket teknolojisi, maliyetlerin düşmesini sağlarken, Plan-S gibi yenilikçi projelere uzay yolculuğu fırsatı sunuyor.

FIRLATMA NE ZAMAN?

Transporter-12 görevi, 14 Ocak 2025, Türkiye saatiyle 20:49’da gerçekleşecek. Bu tarihi an, Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında önemli bir adımı olacak.

PLAN-S NEDİR?

Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş., 2021 yılında Ankara Bilkent Cyberpark’ta kurulan bir Türk teknoloji şirketidir. Şirket, IoT bağlantısı ve yeryüzü gözlemi için yenilikçi uydu teknolojileri geliştirmektedir.

BAŞARI HİKAYESİ

Connecta T1.1 ve T1.2: IoT bağlantısı için geliştirilen uydular, sırasıyla 25 Mayıs 2022 ve 3 Ocak 2023’te fırlatıldı.

Connecta T2.1: Yeryüzü gözlemi için geliştirilen uydu, 15 Nisan 2023’te yörüngeye gönderildi.

Plan-S, uydu tasarımından yer istasyonu operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Şirket, Ankara’daki Plan-S ATA ve Plan-S ANKR ile Erzurum’daki Plan-S ERZRM olmak üzere üç yer istasyonuna sahip.