Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A uydusu ne işe yarar?

Yayınlanma: 29.04.2023 - 16:40

Güncelleme: 29.04.2023 - 16:40

Türksat 6A, SpaceX işbirliğiyle TÜBİTAK UZAY, RASAT ve GÖKTÜRK-2 projelerinde kazanılan uzay alanındaki tecrübelerden de faydalanarak, proje ortakları TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmaları ile birlikte milli haberleşme uydu platformu geliştirilmektedir.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, gözlem uydusu sınıfındaki İMECE uydusunun ardından, haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Yerli ve milli olarak tasarlanıp geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, iletişimde 5G ve 6G seviyesine geçişte önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor. Halihazırda aktif görevde olan Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B'ye ek olarak fırlatılması planlanan Türksat 6A ile birlikte, Türkiye'nin haberleşme uydusu sayısı toplamda 6 olacak.

TÜRKSAT 6A NE ZAMAN FIRLATILACAK?



DHA'ya konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, bu zamana kadarki haberleşme uydularının dışarıdan tedarik edildiğini hatırlatarak, Türksat 6A'nın ise Türkiye'nin yerli ve milli olarak tasarlanıp geliştirilen ilk haberleşme uydusu olacağını ve bu özelliğiyle kritik öneme sahip olduğunu aktardı. Mandal, teknolojik gelişmelerin dünya ile eş zamanlı olarak sürdürülebilmesinde haberleşme uydularının önemine dikkat çekerek, "Dünyada bu kadar haberleşmenin, akıllı sistemlerin ön planda olduğu ortamda; 5G'ye ve daha ileride 6G'ye geçişte daha yüksek kapasiteye sahip uydularınızın olması da en az gözlem uyduları kadar önemli. Belki sivil kullanıma yönelik gibi görünüyor ama haberleşmenin gelecekte gittiği boyut çok kritik olacağı için lider ülke olarak bu hizmete de sahip olmanız gerekir. O yüzden Türksat 6A projesi de bu şekilde başlatılmıştı. Bu yılın sonunda ya da 2024'ün başında Türksat 6A uydumuzu fırlatmış olacağız" diye konuştu.



TÜRKSAT 6A NE İŞE YARIYOR?

Türksat 6A ile birlikte kapsama alanındaki genişlemenin ne kadar olacağı hakkında da konuşan Mandal, "Türksat 5A ve Türksat 5B uydularımızla birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya doğru kapsama alanı sağlıyordu. Türksat 6A ile birlikte coğrafya ve nüfus anlamında kapsama alanı genişleyecek. 2 milyarlık nüfusu kapsayacak. Alan noktasında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak; daha önceki uydularımız bu alanları kapsamıyordu. Burada iletişim artacak. İletişimin artması demek ticaretin artması demek. Ticaretin artması ise daha fazla işbirliği demek. Büyük nüfuslu bölgelerle iletişim daha aktif ve verimli olacak" değerlendirmesine bulundu.

