Tweet düzenleme butonu yolda! Peki ne kadar ödemek lazım?

16 Eylül 2022 Cuma, 10:47

Twitter'ın yeni özelliği bir süredir konuşuluyor. Kullanıcıların yıllardır beklediği ve gelmesi için hakkında paylaşımlar yaptığı 'tweet düzenleme' özelliği nihayet birkaç gün içinde geliyor ancak bir sorun var: Ücret ödemek gerekiyor! Özelliğin herkese açılıp açılmayacağı tartışılırken, şimdi de kullanım bedeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kullanıcıların yoğun talebi üzerine gelmesi öne çekilen özellik, yazım hatası yapan ya da attığı tweet'i değiştirmek isteyenler için ilaç gibi. İstenildiğinde medya dosyası ile de değiştirilebilecek.

Türkiye'de fiyatı belli değil ancak iOS ve Android kullanıcıları için farklı olacak

Aktardığı bilgilerle kısa sürede ün yapan Casey Newton konu hakkında duyuru yaptı. Newton tarafından yapılan paylaşımda 21 Eylül'de gelecek olan bu özelliğin, tüm dünyada aynı anda kullanıma açılacağını belirtti. Özelliğin de aylık olarak 4.99 dolarlık bir fiyatının olacağı konuşuluyor.

Türkiye'de ise fiyatların App Store için 30.99 TL, Play Store içinse 47.99 TL olacağı söylenmişti ancak şu an için bir netlik bulunmuyor.