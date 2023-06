Elon Musk'ın annesinden 'oğlum, kavga etmeyin' çıkışı!

Podcaster ve yapay zekâ araştırmacısı Lex Fridman, "Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında bir jiu-jitsu maçı görme isteğini" dile getirmişti. Elon Musk da Fridman'a cevaben, "MMA’ya hazırım" dedi.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk ise Perşembe günü Twitter üzerinden Fridman'ı etiketleyerek, "Bu maçı teşvik etmeyin!" şeklinde bir tweet attı ve gönderisine iki kızgın yüz emojisi ekledi.

Anne Musk, mesajına şöyle devam etti: "Aslında dövüşü iptal ettim. Henüz onlara söylemedim. Ama her ihtimale karşı dövüşün iptal edildiğini söylemeye devam edeceğim..."

