Elon Musk'ın annesinden 'oğlum, kavga etmeyin' çıkışı!
Ünlü girişimci Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile 'dövüşmeye hazır olduğunu' söyleyen oğluna, 'Kelimelerle dövüşün. En komik olan kazansın' diyerek güzel bir anne tavsiyesinde bulundu.
Podcaster ve yapay zekâ araştırmacısı Lex Fridman, "Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında bir jiu-jitsu maçı görme isteğini" dile getirmişti. Elon Musk da Fridman'a cevaben, "MMA’ya hazırım" dedi.
Elon Musk'ın annesi Maye Musk ise Perşembe günü Twitter üzerinden Fridman'ı etiketleyerek, "Bu maçı teşvik etmeyin!" şeklinde bir tweet attı ve gönderisine iki kızgın yüz emojisi ekledi.
Don’t encourage this match! ???? https://t.co/CPbO1pITPH— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023
Anne Musk, mesajına şöyle devam etti: "Aslında dövüşü iptal ettim. Henüz onlara söylemedim. Ama her ihtimale karşı dövüşün iptal edildiğini söylemeye devam edeceğim..."
Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…?? https://t.co/y9gg9qrnuQ— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023
"EN KOMİK OLAN KAZANSIN..."
Maye Musk, Cuma günü de oğlunun iletisini alıntılayarak, "Şaka yapmıyorum. Kelimelerle dövüşün. Koltuklarınızda oturun. Aranızda 1,5 metre mesafe olsun. En komik olan kazansın" diyerek güzel bir anne tavsiyesinde bulundu.
No joking. Fight with words only. In armchairs. 4 feet apart. The funniest person wins.???? https://t.co/MpgFZmspP2— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023
Maye Musk
BAHİSLER OYNANIYOR!
Öte yandan, bazı bahis sitelerinin olası dövüş için bahis oynattığı ortaya çıktı. Bazı Twitter kullanıcıları da dövüş gecesi için posterler hazırlamaya başladı.
Son durumda Musk, oldukça iddialı görünüyor, ancak karşısında bir yılı aşkın süredir karma dövüş sanatları eğitimi alan; kendisinden daha genç ve fit olan bir Mark Zuckerberg olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Borcu olanlara kötü haber: '1 Temmuz'u geçirmeyin!'
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Özcan'ın 'Akşener' iddiasına Yavaş cephesinden yanıt
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'faiz' yorumu
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Kılıçdaroğlu: Adaylığım size bağlı
- Pentagon yetkilisinden çarpıcı açıklama!