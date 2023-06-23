Elon Musk'ın annesinden 'oğlum, kavga etmeyin' çıkışı!

Ünlü girişimci Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile 'dövüşmeye hazır olduğunu' söyleyen oğluna, 'Kelimelerle dövüşün. En komik olan kazansın' diyerek güzel bir anne tavsiyesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 18:09
Elon Musk'ın annesinden 'oğlum, kavga etmeyin' çıkışı!
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Podcaster ve yapay zekâ araştırmacısı Lex Fridman, "Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasında bir jiu-jitsu maçı görme isteğini" dile getirmişti. Elon Musk da Fridman'a cevaben, "MMA’ya hazırım" dedi.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk ise Perşembe günü Twitter üzerinden Fridman'ı etiketleyerek, "Bu maçı teşvik etmeyin!" şeklinde bir tweet attı ve gönderisine iki kızgın yüz emojisi ekledi.

 Anne Musk, mesajına şöyle devam etti: "Aslında dövüşü iptal ettim. Henüz onlara söylemedim. Ama her ihtimale karşı dövüşün iptal edildiğini söylemeye devam edeceğim..."

 "EN KOMİK OLAN KAZANSIN..."

Maye Musk, Cuma günü de oğlunun iletisini alıntılayarak, "Şaka yapmıyorum. Kelimelerle dövüşün. Koltuklarınızda oturun. Aranızda 1,5 metre mesafe olsun. En komik olan kazansın" diyerek güzel bir anne tavsiyesinde bulundu.

Maye Musk

BAHİSLER OYNANIYOR!

Öte yandan, bazı bahis sitelerinin olası dövüş için bahis oynattığı ortaya çıktı. Bazı Twitter kullanıcıları da dövüş gecesi için posterler hazırlamaya başladı. 

Son durumda Musk, oldukça iddialı görünüyor, ancak karşısında bir yılı aşkın süredir karma dövüş sanatları eğitimi alan; kendisinden daha genç ve fit olan bir Mark Zuckerberg olacak.


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