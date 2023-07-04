TweetDeck bozulmasının ardından ücretli oldu!

Twitter'da yaşanan 'kısıtlama'nın ardından TweetDeck bozulmuştu. Pek çok kullanıcı yaşadıkları sorunu bildirmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:55
TweetDeck bozulmasının ardından ücretli oldu!
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Twitter kısa bir süre önce tweet okumaya sınırlama getirmişti. Bu kapsamda belirli hesaplar belirli sayıda gönderi görecekti. Bunun sebebi ise 'aşırı yüksek veri akışı ve manipülasyona' açık olmasıydı. Yaşanan bu kısıtlamanın ardından ise daha çok profesyonellerin kullandığı TweetDeck bozulmuştu.

ARTIK ÜCRETLİ!

Özellikle Mac tarafında Twitter kullanan Blue aboneleri ve ücretsiz bir şekilde Twitter kullanan kişiler limiti geçmemelerine rağmen boş sayfalar görünmeye başlamıştı. Bunun ardından yenilenen TweetDeck, artık 30 gün ücretsiz olarak kullanılacak. Sonrasında hizmeti kullanmaya devam etmek isteyenler Blue aboneliği satın almak zorunda kalacak. 

Söz konusu hizmet daha önce tamamen ücretsiz olarak sunuluyordu.


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