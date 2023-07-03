Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi: Mali durumu en kötülerden biri

Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.07.2023 - 03:00

Dünyaca ünlü sosyal medya ağı Twitter’ı Jack Dorsey’den 13 Mayıs 2023’te 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platform üzerinde radikal değişiklikler yapmaya devam ediyor. Musk bu kez de 430 milyonun üzerinde görüntülenme alan bir paylaşım yaparak Twitter’da ücretli abone olmayan kullanıcılara içerik kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Sınırlama hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bu hamlenin Twitter’ın mali durumu nedeniyle alınmış olabileceğine dikkat çekti.

(Zafer Kıyan)

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Kıyan, “Twitter sosyal medya platformları arasında mali durumu en kötü olanlardan birisi. Şirket bir yıl az bir miktar kâr etse de ertesi yılı zararla kapatıyor. Musk, Twitter’ı satın aldığında tablonun dramatikliğini fark etmekte gecikmedi. Zaten Twitter’dan doğan boşluğu Facebook’un sahibi olduğu Meta şirketi doldurmaya hazır” dedi.

(Tezcan Durna)

‘PARASI OLAN KONUŞSUN’

Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tezcan Durna ise “Musk, ya kâr hırsıyla ya da daha fazla gelir elde etme kaygısıyla platforma sınırlamalar getirererek ücretli yaptı. Aslında bu sadece bir kâr hırsı değil bir toplum tahayyülü. Parası olan konuşsun parası olmayan kısıtlı şekilde konuşsun ya da sussun gibi bir toplumsal düşüncenin bir tezahürü” değerlendirmesini yaptı.