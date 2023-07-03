Bloomberg'den 'Elon Musk' iddiası: Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi

Dünya, Elon Musk'ın Twitter hamlelerini konuşmaya devam ediyor. Bloomberg'e göre Twitter, Google Cloud’un 'service' ücretini ödemediği için Google tarafından tweetlere sınırlama getirildi. İddiaya göre bunu geçici görüntüleme limiti olarak lanse eden Elon Musk ise ödemeyi yaparak sorunu çözdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 08:44
Bloomberg'den 'Elon Musk' iddiası: Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi
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Elon Musk ve hamleleri uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Musk’ın son skandalı ise tweet görüntüleme sınırı oldu.

Yaptığı açıklamalarda Twitter kullanıcılarının bundan sonra belirli kısıtlamalar ile platformu kullanabileceklerini işaret eden Elon Musk yeni bir özellikten bahsediyordu.

Bu yeni sınırlamaya göre doğrulanmamış hesapların günde sadece 600 adet tweet görebilmesine karar verildi. 600 sınırının aşılması halinde bir sonraki güne kadar Twitter’da sadece aynı tweetler görülebilecekti.

Gelen tepkiler ile bu sınırlama daha sonra 800 tweet sayısına çekildi. Ve sınırlamanın kalkmasını isteyenlerin Twitter Blue paketlerine üye olması istendi. Ancak olayın aslı tamamen farklıydı. 

BLOOMBERG'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Bloomberg’in haberine göre, Twitter’ın Google Cloud’un “service” ücretini ödemediği ortaya çıktı. 

ShifDelete'in aktardığına göre; bu ücret aslında Google tarafından kesilmiş bir elektrik faturası gibi. 

Musk faturaları zamanında ödemediği içinse Google Twitter uygulaması üzerinde bir erişim kısıtlamasına gitti. Elon Musk ise bunun yeni bir özellik olduğunu bildirdi.



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