Twitter'a kira davası açıldı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:08

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:08

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, Londra, Dublin, Sidney ve Singapur'daki ofislerinin hizmet bedellerini ödememekle suçlanmasının ardından yeni bir dava açıldı.

Avustralya merkezli altyapı şirketi Facilitate, Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı geçen yılın Ekim ayına kadar uzanan alacakları iddiasıyla 1 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 17 milyon TL) üzerinde toplu ödeme talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Facilitate, Twitter'ın işlemlerini yürüttüğü Sidney'deki ofisini hizmet dışı bıraktı ve ofis içindeki eşyaları geçici olarak depoya kaldırdı.

Facilitate tarafından yapılan açıklamada, Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından sosyal medya şirketinin faturalara itiraz etmediği ancak ödeme de yapmadığı belirtildi.

Twitter'a dava açan tek şirketin kendisi olmadığını ifade eden Facilitate, "Twitter, borçlu olduğu neredeyse herkesin kendisini dava etmesine sebep olabilecek kemer sıkma politikası başlattı. Twitter bazı ofislerinin kirasını ödemeyi durdurdu ve hizmetlerini hala kullandığı bazı satıcılara ödeme yapmayı kesti. Twitter ayrıca birçok sözleşmeyi iptal etti ve borçlu olduğu kişilere ödeme yapmayı bıraktı" ifadesinde bulundu.