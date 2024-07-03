Twitch'e para cezası verildi

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından Twitch'e 1 milyon ruble (yaklaşık 12 bin dolar) para cezası verdi.

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Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:27
Twitch'e para cezası verildi
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, platforma 1 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü daha önce de Twitch'e çeşitli para cezaları uygulanmıştı.


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