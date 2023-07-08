Twitter da Instagram gibi olmak istiyor! Yeni özellikler yolda

Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:39

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:39

Twitter için bir süredir konuşulan sesli ve görüntülü arama özelliğinin yolda olduğuna yönelik duyuru yapıldı. Twitter çalışanı Andrea Conway, platforma sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin geleceğini aktardı.

ÖZELLİK ÜCRETLİ ABONELERE Mİ ÖZEL OLACAK HENÜZ BELLİ DEĞİL

Özelliğin ne zaman geleceği belli değil ancak aramalar, Instagram ve benzer platformlarda olduğu gibi mesajlar bölümünden yapılacak.

Instagram'da ve WhatsApp'ta aktif olarak bulunan görüntülü ve sesli arama özelliği ilerleyen dönemde Twitter'daki kullanıcılara da sunulacak. Özellik, mesajlar bölümüne girildiğinde kişinin sağ tarafında yer alan telefon simgesine tıklanarak sesli ya da görüntülü arama yapılacak.

Özelliğin her kullanıcıya mı yoksa Blue abonelerine özel olarak mı sunulacağı bilinmiyor ancak ilerleyen dönemde bunun da detayları belli olacak.