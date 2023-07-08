Jack Dorsey: "Uçan arabalar istiyorduk, 7 Twitter klonumuz var"
Jack Dorsey, Meta'nın Threads'ini "Twitter klonu" olduğunu ve herhangi bir özgünlükten yoksun olduğunu söyleyerek eleştirdi.
Twitter'ın yaratıcısı Dorsey, Mark Zuckerberg'in Threads'ini sosyal ağın bir başka klonu olarak nitelendirdi ve uygulamayı Twitter'ın tasarımını ve işlevselliğini tamamen kopyalamakla eleştirdi.
“We wanted flying cars, instead we got 7 Twitter clones.” https://t.co/MavyysZCcP— jack (@jack) July 6, 2023
Donanımhaber'de yer alan paylaşıma göre Dorsey, "Uçan arabalar istiyorduk, onun yerine yedi Twitter klonumuz oldu" diye espri yaptı. Gönderiyle birlikte Threads, Twitter, Mastodon, Bluesky ve Not Boring gibi platformların arayüzlerini gösteren bir görsel de yayınlandı.
Twitter'ın şu anki sahibi Elon Musk, Dorsey'in gönderisine gülen bir emojiyle karşılık verdi. Her ikisi de son birkaç gündür Threads'i açıkça eleştirdiğinden, bu muhtemelen milyarderin dalga geçmeyi onayladığını ifade etme yoluydu.
Musk, Zuckerberg'i dava etmekle tehdit ediyor
Musk, Threads'in lansmanı nedeniyle Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i dava etmekle tehdit ediyor ve şirketin "Twitter'ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetlerini" yasadışı bir şekilde kullandığını iddia ediyor. Dorsey ise Threads'i büyük miktarda kullanıcı verisi topladığı için eleştirmişti.
Threads, Zuckerberg tarafından Twitter'ın muadili olarak konumlandırılıyor. Platform görsel olarak Twitter'ın tasarımının neredeyse aynısı. Kullanıcıların kayıt olabilmeleri için bir Instagram hesabına sahip olmaları da gerekiyor.
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