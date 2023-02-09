Twitter günlük tweet limiti nedir? "Günlük tweet limitini aştın" uyarısı ne demek?
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından sosyal medyadan yürütülen yardım çalışmaları sürerken, Twitter’da erişim sorunu yaşandı. Paylaşım yapmak isteyen Twitter kullanıcıları “Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız” uyarısı ile karşılaştı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda yurttaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a 8 Şubat itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandı.
Kullanıcılar, Twitter sayfalarının güncellenmediğini söylerken; küresel internet erişimini takip eden NetBlocks, Türkiye’de gerçek zaman ağ verilerinin Twitter’ın kısıtlandığını doğruladığını bildirdi.
"GÜNLÜK TWEET LİMİTİNİ AŞTIN" UYARISI NE DEMEK?
CNBC, Twitter'da yaşanan problemin küresel çapta olduğunu duyurdu. Haberde, çarşamba günü öğleden sonra pek çok Twitter kullanıcısının sitede yaklaşık 90 dakika gönderi paylaşamadığı ve “Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız” yazılı mesaj aldığı bildirildi.
TWITTER GÜNLÜK TWEET LİMİTİ NEDİR?
Günlük tweet limiti 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.
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