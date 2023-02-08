Twitter çöktü mü? 8 Şubat 2023 Twitter neden açılmıyor?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:23

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:10

Sosyal medya platformu Twitter'a, saat 16.00 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanıyor.Twitter'a girmeye çalışan birçok kullanıcı "Bir şeyler ters gitti" uyarısı ile karşılaşıyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a girmeye çalışan pek çok kulanıcı yavaşlama problemi ile karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar Twitter'a sorun yaşamadan girerken birçok kullanıcı ise Twitter'a erişemiyor.

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

İnternet kesintileri ve site engellemelerini dünya genelinde gerçek zamanlı takip edip raporlayan NetBlocks adlı oluşum, Türkiye'de internetin kısıtlandığını belgeleyen bir paylaşım yaptı.

NetBlocks'a göre; büyük internet sağlayıcılara filtre uygulandı. Net-Blocks metriklerine göre; büyük internet sağlayıcıları olan TTNET ve Turkcell'e uygulanan SNI filtresi üzerinden Twitter'a kısıtlama getirildi.