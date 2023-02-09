Twitter saatler sonra erişime açıldı: 'Dünya genelinde kilitlendi'

Sosyal medya platformu Twitter, saatler sonra yeniden erişime açıldı. Twitter'daki 'teknik aksaklıkların' dünya genelinde yaşandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 03:26
Twitter saatler sonra erişime açıldı: 'Dünya genelinde kilitlendi'
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda yurttaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a erişilemedi.

Kullanıcılar, Twitter sayfalarının güncellenmediğini söylerken; küresel internet erişimini takip eden NetBlocks, Türkiye’de gerçek zaman ağ verilerinin Twitter’ın kısıtlandığını doğruladığını bildirdi.

CNBC, Twitter'da yaşanan problemin küresel çapta olduğunu duyurdu.  Haberde, çarşamba günü öğleden sonra pek çok Twitter kullanıcısının sitede yaklaşık 90 dakika gönderi paylaşamadığı ve “Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız” yazılı mesaj aldığı bildirildi.

Söz konusu sorun bir süre sonra çözüldü ve Twitter normal akışına döndü.

Son olarak Musk, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Türkiye hükümeti tarafından Twitter erişiminin yakında yeniden etkinleştirileceği konusunda bilgilendirildiğini söyledi.


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