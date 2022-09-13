Twitter hissedarlarının çoğu şirketin Elon Musk'a satılması yönünde oy kullandı

13 Eylül 2022 Salı, 09:18

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar oy verme sürecinin bugün tamamlanacağını ancak dün akşam itibarıyla halihazırda yeterli sayıda hissedarın satışın lehinde oy kullandığını söyledi.

Kaynaklar resmi açıklama henüz yapılmadığından isimlerinin açıklanmamasını isterken Tesla CEO'su Musk'ın temsilcileri ve Twitter henüz soru taleplerine yanıt vermedi.

14 NİSAN'DA AÇIKLAMIŞTI

Twitter'da yüzde 9.58 oranında hissesi bulunan Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 14 Nisan'da hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Musk ayrıca Twitter'da gerekli değişikliklerin yapılması için şirketin borsa kotundan çıkartılması gerektiğine inandığını da belirtmişti. Twitter hisseleri şu anda 41 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklif sunan Musk, daha sonra spam ve sahte hesapların gerçekten yüzde 5'in altında olduğunun tespit edilmesi işlemleri sürdüğü için anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Twitter ise Musk'ı anlaşmayı tamamlaması için dava etmişti.

Twitter'ın avukatları Musk'ın teklifi geri çekmek için kullandığı gerekçenin "geçersiz ve haksız" olduğunu söylemişti.