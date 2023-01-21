Twitter için gelmesi planlanan yeni özellikler

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:00

Elon Musk'ın başa geçtiği Twitter'a yeni özellikler de eklenmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce popüler sosyal medya ağının iOS uygulamasına daha hızlı şekilde yer işareti ekleyebilme özelliği getirildi. Buna ek olarak Musk'ın aktardığı gibi kişiye özel ve takip edilenler seçenekleri geliştirilecek.

TWITTER'A GELECEK DİĞER ÖZELLİKLER

İlerleyen dönemde farklı dillerdeki içeriklerin de önerilmesini sağlayacaklarını aktaran Musk, özellikle Japonya'daki içeriklerin ilginç olduğunu, bunun gibi farklı ülkelerdeki içeriklerin günlük olarak önerileceğini bildiriyor.

Twitter'da şu anda Google'ın çeviri hizmeti kullanılıyor ancak yeni süreçte bu otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Bir süre önce de Blue aboneliği Andorid kullanıcılara açılmıştı. Aylık olarak 11 dolara satın alınabilen bu abonelik, eğer istenirse yıllık olarak 84 dolar dolar karşılığında sahip olunuyor.